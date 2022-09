La star russe évince le favori de l’US Open

Karen Khachanov a réservé une première demi-finale du Grand Chelem de sa carrière avec une victoire sur Nick Kyrgios

Karen Khachanov a scellé une toute première apparition en demi-finale du Grand Chelem de sa carrière alors que la grande star russe a vaincu Nick Kyrgios à l’US Open, battant l’homme que beaucoup avaient pressenti pour aller jusqu’au titre à New York.

Kyrgios, 27 ans, avait été installé comme favori du tournoi après avoir poursuivi sa forme scintillante récente avec une victoire sur le numéro un mondial russe et champion en titre Daniil Medvedev au tour précédent.

Mais il s’est heurté au puissant Khachanov en quart de finale, le Russe tirant 30 as et convertissant quatre des huit balles de break qu’il a fabriquées tout en sauvant sept des neuf qu’il a affrontées sur son propre service pour gagner 7-5 4-6 7 -5 6-7(3-7) 6-4.

Un concours qui a commencé mardi soir a duré un peu plus de trois heures et demie et s’est terminé aux petites heures du mercredi matin au stade Arthur Ashe.

La tête de série numéro 27 Khachanov affrontera ensuite la cinquième tête de série Casper Ruud en demi-finale vendredi, après que Ruud ait battu l’Italien Matteo Berrettini en deux sets lors de leur huitième de finale mardi.

Ruud, 23 ans, vise un premier titre du Grand Chelem mais pourrait également se hisser au rang de numéro un mondial, en fonction de son succès à New York.

Pour Khachanov, 26 ans, né à Moscou, sa progression vers la demi-finale lui donne une troisième chance, après avoir échoué à remporter l’un de ses deux précédents quarts de finale du Grand Chelem – à Wimbledon en 2021 et à Roland-Garros en 2019.

Kyrgios était le favori de nombreuses personnes pour le titre. © Elsa / Getty Images





Khachanov est resté stable tout au long du concours avec Kyrgios, qui a envoyé 31 as et produit des moments colorés caractéristiques en lançant des tweeners dans des rallyes, mais aussi en dirigeant des explosions vers sa boîte et en brisant des raquettes – dont deux d’affilée à la fin du match. Il a également semblé se plaindre d’avoir été gêné par une blessure à la jambe, recevant des soins médicaux sur le terrain.

“Je suis vraiment fier de moi, j’ai été concentré du début à la fin” Khachanov a dit de son exploit. “C’était un match fou mais je suis venu prêt à me battre et à jouer cinq sets.”

Le finaliste de Wimbledon, Kyrgios, tête de série 23e, a déclaré qu’il était “dévasté” par la défaite mais a fait l’éloge de son rival.

“Tout le crédit à Karen. C’est un combattant. C’est un guerrier. Je pense qu’il a vraiment bien servi aujourd’hui », a déclaré l’Australien lors de sa conférence de presse d’après-match.

“Honnêtement, probablement le meilleur serveur auquel j’ai joué ce tournoi. La façon dont il frappait ses points sous pression. Il a juste bien joué les gros points.

Le Russe Andrey Rublev espère rejoindre son compatriote en demi-finale lorsqu’il affrontera l’héroïne américaine Frances Tiafoe en quart de finale à Flushing Meadows mercredi.

Tiafoe a éliminé le quadruple vainqueur espagnol Rafael Nadal au dernier tour – pour le plus grand plaisir de la foule new-yorkaise.

Rublev, 24 ans, participera à un troisième quart de finale de l’US Open, mais n’a pas encore fait partie des quatre derniers du tournoi.

Le vainqueur de ce match affrontera soit la 11e tête de série italienne Jannik Sinner, soit la troisième tête de série espagnole Carlos Alcaraz.