La star russe ensanglantée du MMA Lobov s’apprête à prendre sa retraite après une perte brutale à mains nues contre l’Ukrainien dans la ferraille entourée de sacs de sable (VIDEO)

Notoirement durable, Lobov a survécu à deux chefs d’accusation lors de la bagarre du Mahatch FC, lorsqu’il a courageusement affronté le boxeur professionnel invaincu, le médaillé d’argent des poids mi-lourds des Jeux Olympiques de 2012 et l’ancien roi des Championnats du monde universitaires de boxe Berinchyk, se terminant le visage couvert de sang.

Après une troisième défaite consécutive de son passage à l’UFC de deux ans et demi en 2018, Lobov avait remporté des victoires contre Paulie Malignaggi et Jason Knight dans une carrière à mains nues aussi divertissante que sa carrière de 30 combats en MMA.

Le joueur de 34 ans a encore une fois montré sa volonté d’affronter les adversaires les plus coriaces de Berinchyk et avait été soutenu par McGregor avant l’épreuve de force.

« Je savais que Denys est un combattant de grande classe », « The Russian Hammer » a reconnu après l’annulation de la mise au rebut entre les quatrième et cinquième tours.

« Alors je voulais le combattre. Pourquoi sortir [against who] sait qui ? Si je sors, alors j’essaie contre le plus fort et vise les étoiles. Si ça ne marche pas, vous serez proche de la lune.

« . [retire]. Il n’y a pas de feu dans le cœur comme il y en avait.

Denys Berinchyk mise sur Artem Lobov qui a déjà obtenu le décompte de l’arbitre à deux reprises. Au cinquième nous allons. – Cole Shelton (@ColeShelton91) 24 juillet 2021

Berinchyk s’en prenait vraiment à Lobov aux troisième et quatrième tours. On dirait qu’ils l’ont appelé avant la cinquième victoire de TKO pour Berinchyk #MahatchFC – Alexander K Lee (@AlexanderKLee) 24 juillet 2021

« Je suis juste allé ici pour voir comment et quoi [I was capable of]. Merci à tous et surtout à mon équipe. «

Le détenteur du titre WBO International des poids légers Berinchyk a félicité Lobov et a déclaré que son premier combat dans la discipline avait été positif. « Merci d’avoir accepté de combattre un boxeur invaincu », il a dit.

« Respect de mon adversaire. Mes débuts ont été un succès. J’aimais me battre avec [bare] poings. Je pense que ce n’est pas la fin, mais seulement le début. »

Même en cas de perte Artem @RusHammerMMA ne déçoit jamais les fans ! Il n’y a pas 1 combat ennuyeux d’Artem Lobov, ils n’existent pas ! Vous avez rendu vos fans fiers hier soir et vous n’avez jamais peur d’un bon combat quel que soit l’adversaire ! Je souhaite le meilleur pour le rétablissement et profite du temps avec ta famille – Ty Nolan (@AllCheech) 25 juillet 2021

Berinchyk n’était pas le seul admirateur de Lobov dans ce qui a peut-être été son dernier combat. « Artem, tu as rendu beaucoup de fans fiers comme toujours », a déclaré un partisan sur les réseaux sociaux.

« Même en cas de défaite, Artem ne déçoit jamais les fans. Il n’y a pas un combat ennuyeux contre Artem Lobov – ils n’existent pas.

« Vous avez rendu vos fans fiers hier soir et vous n’avez jamais peur d’un bon combat, peu importe l’adversaire. »