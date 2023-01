La star russe en demi-finale de l’Open d’Australie après le retrait de son rival américain

Karen Khachanov est dans le dernier carré à Melbourne après que Sebastian Korda se soit retiré en quart de finale

La Russe Karen Khachanov a réservé une place en demi-finale de l’Open d’Australie pour la première fois de sa carrière après que l’adversaire américain Sebastian Korda se soit retiré sur blessure lors du troisième set de leur match à Melbourne mardi.

Khachanov menait le quart de finale après avoir remporté les deux premiers sets 7-6 (7-5) 6-3, et avait une avance de 3-0 dans le troisième set lorsque Korda ne pouvait plus continuer en raison d’un problème au poignet droit. L’Américain, qui avait reçu des soins médicaux lors du deuxième set, a été contraint à l’abandon alors que Khachanov était déjà bien parti pour la victoire à la Rod Laver Arena.

La 18e tête de série russe a maintenant atteint les demi-finales consécutives du Grand Chelem après son apparition au même stade de l’US Open en septembre. Il affrontera ensuite le vainqueur du quart de finale entre la troisième tête de série grecque Stefanos Tsitsipas et le Polonais non classé Jiri Lehecka, qui jouera plus tard mardi.

Ce fut une fin décevante pour l’Open d’Australie pour Korda, 22 ans, qui est le fils de l’ancien vainqueur du tournoi Petr Korda. Tête de série 29e à Melbourne, Korda a connu une meilleure course en carrière lors d’un Grand Chelem et a battu l’ancien double finaliste russe Daniil Medvedev au troisième tour, puis a battu la 10e tête de série polonaise Hubert Hurkacz.

Korda n’a pas pu continuer à Rod Laver Arena.

© Cameron Spencer / Getty Images



Khachanov, 26 ans, tentera quant à lui d’atteindre une finale du Grand Chelem pour la première fois après être devenu le 50e homme de l’ère ouverte à atteindre les quarts de finale de chacune des quatre majeures du calendrier du tennis.

“Des demi-finales consécutives dans un Grand Chelem, ça fait du bien” Khachanov a déclaré sur le terrain après sa victoire. “Ce n’est évidemment pas la façon dont vous voulez terminer le match. Je pense que jusqu’à un certain point c’était très compétitif, une très bonne bataille…

“Sebastian a battu un de mes amis, Daniil [Medvedev], en trois sets et a gagné en cinq sets contre Hurkacz. Il joue du bon tennis… Je me sens bien, pour être honnête. Je suis vraiment content de mon niveau, de ma façon de concourir et j’ai hâte de disputer les demi-finales ici en Australie pour la première fois.

Dans l’espoir de rejoindre Khachanov dans le dernier carré, son compatriote Andrey Rublev, qui est sorti lundi d’un match épique en cinq sets avec le Danois Holger Rune. Rublev, qui est classé cinquième tête de série, affronte le formidable défi du neuf fois vainqueur du tournoi Novak Djokovic en quart de finale mercredi.

La tête de série numéro quatre, Djokovic, a démoli le héros local Alex de Minaur en deux sets lundi, produisant l’une de ses meilleures performances de l’année et établissant une déclaration d’intention après avoir été précédemment gêné par une blessure aux ischio-jambiers à Melbourne.