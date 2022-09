La star russe du MMA révèle son appel militaire

Vladimir Mineev dit qu’il “ne fuira pas” ses fonctions

Le combattant russe du MMA Vladimir Mineev a juré de remplir son devoir après avoir révélé qu’il avait été appelé dans le cadre de la mobilisation partielle de son pays.

Mineev, 32 ans, a déjà servi comme parachutiste et entre dans la catégorie de ceux qui sont en cours de recrutement dans le cadre de l’annonce faite par le président Vladimir Poutine la semaine dernière.

“J’ai un brouillon de convocation, je vais au comité de rédaction dans les prochains jours”, Mineev a déclaré à Match TV ce week-end.

“D’abord, je vais aller à la 31e brigade d’assaut aérien de la garde [in Ulyanovsk]puis je passerai au brouillon.

“Maintenant, les gens m’invitent à des mariages, à des anniversaires, mais j’ai une attitude complètement différente”, a ajouté Mineev, qui possède également une brillante carrière de kickboxeur.

Mineev a perdu son frère cadet, Piotr, au début du conflit lorsqu’il a été tué alors qu’il servait à Gostomel.

Mineev enfile généralement son béret avant et après les combats.





“Mon frère est mort au tout début de l’opération spéciale… Je suis le seul homme qui reste pour quatre familles”, dit Mineev.

“Mais je ne vais pas courir. Je prendrai la convocation et j’irai au bureau d’enregistrement et d’enrôlement militaire, et de là, ce que décidera la mère patrie.

« Je fais partie de la première catégorie, je suis parachutiste, j’ai effectué un mandat et un contrat. Il reste peu de parachutistes, si je comprends bien.

Lors de sa sortie de kickboxing contre le Bosnien Erko Jun plus tôt en septembre dans la ville russe d’Elista, Mineev est entré sur le ring avec un T-shirt dédié à son frère qui portait le message : “Être un héros. Vivre pour toujours.”

Mineev a révélé plus tard qu’il s’était rendu à Marioupol immédiatement après le combat pour aider à superviser la restauration des installations sportives de la ville, qui est sous contrôle russe.

La visite faisait partie du rôle de Mineev en tant que chef de l’Union russe des arts martiaux pour la région d’Oulianovsk.

Le dernier concours MMA de Mineev a eu lieu en octobre 2021, lorsqu’il a défendu son titre de poids moyen AMC Fight Nights Global contre son compatriote Magomed Ismailov lors d’un affrontement très attendu à Sotchi.

Mineev a remporté 16 de ses 18 sorties professionnelles en MMA, ne subissant qu’une défaite et un match nul.

Le ministère russe de la Défense a déclaré la semaine dernière qu’il avait l’intention d’enrôler 300 000 personnes en service actif pour l’opération militaire en cours en Ukraine, en donnant la priorité à ceux qui ont une expérience de combat et la formation spécialisée nécessaire.