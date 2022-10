La star russe du MMA prête pour le dernier combat avant l’appel de l’armée – promoteur

Vladimir Mineev participera à un concours de kickboxing à Moscou, selon son promoteur

La star russe du MMA Vladimir Mineev prévoit un combat de kickboxing à Moscou en novembre avant de rejoindre l’armée, selon le promoteur Kamil Gadzhiev.

Mineev, 32 ans, a révélé le mois dernier avoir reçu un projet de convocation dans le cadre de la mobilisation partielle ordonnée par le président Vladimir Poutine.

Le combattant MMA a une expérience militaire, ayant servi comme parachutiste. Son jeune frère, Pyotr, a été tué lors de combats à Gostomel plus tôt cette année.

Selon l’éminent promoteur russe Gadzhiev, Mineev pourra disputer un combat de plus avant de rejoindre l’armée.

“Objectivement parlant, avant de rejoindre l’armée, Vladimir Mineev ne pourra se battre que selon les règles du kickboxing”, Gadzhiev a déclaré à RIA Novosti.

« Il est prévu pour le 18 novembre et se tiendra à Moscou, au CSKA Arena. Mineev se battra avec le Brésilien Fernando Rodrigues.

«Je pense que la ceinture Pro FKR (Fédération russe de kickboxing) sera en jeu dans le combat. Je crois que de nombreux athlètes connus pour leurs performances dans d’autres sports peuvent participer à ce tournoi de kickboxing à Moscou », ajoute le promoteur.

Mineev a parlé de son désir de répondre à son appel militaire au milieu du conflit avec l’Ukraine, jurant : “Je ne vais pas courir. Je prendrai la convocation et je me rendrai au bureau d’enregistrement et d’enrôlement militaire, et à partir de là, ce que décidera la mère patrie.

Mineev a combattu pour la dernière fois en septembre, également dans un concours de kickboxing, où il a battu le Bosnien Erko Jun dans la ville russe d’Elista.

A cette occasion, Mineev est monté sur le ring avec un T-shirt dédié à son frère qui portait le message : “Être un héros. Vivre pour toujours.”

Le dernier concours MMA de Mineev a eu lieu en octobre 2021, lorsqu’il a défendu son titre de poids moyen AMC Fight Nights Global contre son compatriote Magomed Ismailov lors d’un affrontement très attendu à Sotchi.

Mineev a remporté 16 de ses 18 sorties professionnelles en MMA, ne subissant qu’une défaite et un match nul.