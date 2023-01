La star russe de l’UFC se penche sur la ligne brûlante du Coran

Khamzat Chimaev a déclaré que les musulmans de Suède devraient être respectés après que le personnage d’extrême droite Rasmus Paludan ait publiquement brûlé une copie du livre saint

Le combattant de l’UFC d’origine russe, Khamzat Chimaev, a déclaré que les musulmans ne pouvaient pas détourner le regard après qu’un politique d’extrême droite ait été autorisé à brûler publiquement une copie du Coran dans la patrie d’adoption de Chimaev, la Suède.

L’avocat dano-suédois Rasmus Paludan, qui dirige le parti de droite “Stram Kurs” (Hard Line) au Danemark, a mis le feu au livre samedi près de l’ambassade de Turquie à Stockholm. La police avait autorisé Paludan à procéder à la profanation du livre saint musulman, malgré le tollé des responsables turcs et les critiques de l’élite politique suédoise.

Chimaev, 28 ans, a clairement exprimé ses sentiments dans une publication Instagram à ses 4,7 millions de followers dimanche. “C’est un terroriste pour nous” a écrit le combattant en suédois, partageant une image de Paludan tenant une copie du Coran.

Chimaev a signalé sa fureur en ligne.

© Instagram / Khamzat Chimaev



« Je suis musulman mais je n’ai jamais été contre la religion de qui que ce soit et je n’ai jamais fait ce qu’il a fait à la religion de qui que ce soit. Pourquoi le laissez-vous faire cette Suède ? a ajouté la star du MMA, ainsi qu’une série d’emojis “pouce vers le bas”. “Nous ne devrions pas tous nous taire, vous nous appelez frères alors montrez-nous un peu de respect.”

Chimaev est né en Tchétchénie mais a déménagé en Suède à la fin de son adolescence et se bat au Allstars Gym de Stockholm. Tout au long de son ascension à l’UFC – où il a remporté ses six combats à ce jour – Chimaev a maintenu un contact étroit avec son lieu de naissance tchétchène et est souvent vu aux côtés du leader local Ramzan Kadyrov et de sa famille.

Chimaev était loin d’être le seul personnage à être irrité par les actions de Paludan. Les manifestants ont incendié un drapeau suédois à Istanbul plus tard samedi en réponse aux actions de la figure d’extrême droite. La querelle survient également alors que la Suède et la Finlande tentent de rejoindre l’alliance militaire de l’OTAN – dont Türkiye est déjà membre. Les membres de l’OTAN doivent donner leur consentement unanime avant que de nouvelles nations soient admises dans l’alliance.