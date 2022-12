La star russe de l’UFC clarifie les allégations de “démission” après le scandale du combat pour le titre

Magomed Ankalaev a raté la ceinture des mi-lourds ce week-end

Le combattant russe Magomed Ankalaev a déclaré qu’il ne prévoyait pas de tourner le dos à l’UFC, malgré la controverse entourant le score lors de son combat pour le titre des poids lourds légers contre Jan Blachowicz à Las Vegas samedi soir.

Ankalaev et Blachowicz se sont battus pour un tirage au sort par décision partagée dans leur concours pour le titre vacant de 205 livres lors de l’événement principal de l’UFC 282 à la T-Mobile Arena.

Beaucoup ont estimé qu’Ankalaev méritait la victoire, le rival polonais Blachowicz concédant même sa défaite avant l’annonce des tableaux de bord des juges – et disant plus tard à l’UFC de “Donnez la ceinture à Ankalaev.”

Un Ankalaev, 30 ans, consterné, a été cité par un traducteur après le combat comme disant : “Je ne sais pas si je vais me battre à nouveau pour cette organisation, car honnêtement, je ne sais pas ce qui vient de se passer.”

Cela a alimenté les suggestions selon lesquelles Ankalaev pourrait s’éloigner de la promotion d’élite du MMA, bien qu’il ait précisé sur les réseaux sociaux qu’il n’abandonnerait pas.

“Je veux clarifier quelque chose, ce que j’ai dit après le combat, c’est que je ne veux plus me battre dans cette ville à cause de l’horrible jugement, je n’ai rien dit à propos de je ne veux pas me battre à l’UFC”, lis un tweet du compte d’Ankalaev dimanche.

“J’ai combattu mon cœur aujourd’hui, il n’y a aucune excuse, mais j’avais un genou compromis, ce n’était pas ma meilleure performance, mais je sais que j’ai gagné le combat. Merci @danawhite et @ufc de m’avoir donné cette opportunité.

L’équipe d’Ankalaev a déclaré dans des commentaires à MMA Fighting qu’il n’envisageait pas de quitter l’UFC – où il avait compilé une séquence de neuf victoires consécutives pour mettre en place son tir au titre contre l’ancien champion Blachowicz.

Blachowicz avait fortement commencé le concours de cinq rounds contre Ankalaev, produisant une série brutale de coups de pied dans les jambes. Mais le Daghestan a ensuite exercé sa domination sur le terrain en adaptant son approche.

Ankalaev a terminé le combat en martelant Blachowicz depuis la première position et a levé les bras après la cloche dans l’espoir qu’il serait couronné le dernier champion UFC de Russie.

De nombreux autres combattants et experts, dont Joe Rogan, ont déclaré qu’ils estimaient qu’Ankalaev avait été le vainqueur incontesté, et il y a eu un choc généralisé lorsque les tableaux de bord ont été annoncés.

Le juge Mike Bell a attribué le concours 48-47 à Blachowicz, tandis que son homologue Derek Cleary l’a jugé 48-46 pour Ankalaev.

Le juge Sal D’Amato a marqué 47-47 – ce qui signifie que le concours a été déclaré tirage au sort par décision partagée.

Le président de l’UFC, Dana White, a annoncé plus tard que le titre vacant des poids lourds légers – qui a été abandonné par le combattant tchèque Jiri Prochazka en novembre – serait désormais disputé par l’ancien champion Glover Teixeira et l’Américain Jamahal Hill à l’UFC 283 au Brésil en janvier.

Le jugement du combat d’Ankalaev n’a pas été la seule polémique de la nuit à Las Vegas samedi.

Le co-événement principal a vu le combattant britannique Paddy Pimblett remporter une victoire par décision unanime très controversée sur l’adversaire américain Jared Gordon dans leur confrontation légère, dans ce que beaucoup ont qualifié de “vol.”