La star russe de l’UFC annonce une retraite surprise

Damir Ismagulov a annoncé sa retraite à seulement 31 ans

Le prolifique combattant léger russe Damir Ismagulov a annoncé sa retraite des arts martiaux mixtes à l’âge de 31 ans.

Ismagulov, qui est classé 12e dans la division des poids légers de l’UFC, s’est récemment battu pour l’UFC à Las Vegas le 17 décembre où il a été battu par le très apprécié Arman Tsarukyan dans ce qui était la première défaite de l’UFC et juste la deuxième de son carrière.

Avant cela, Ismagulov a remporté cinq combats consécutifs dans l’octogone de l’UFC et 19 combats incroyables au total – mais dans un message publié sur Instagram dimanche, il a semblé citer des problèmes de santé comme principale motivation de sa décision de raccrocher ses gants de 4 onces. .

“Malheureusement, en raison des circonstances et des problèmes de santé, je dois mettre fin à ma carrière sportive», a écrit Ismagulov sur Instagram, via la traduction.

“Merci à tous ceux qui ont été à mes côtés, quel que soit le résultat des combats, qui [are] sincèrement blessé et inquiet. Ce fut un voyage intéressant, un moment inoubliable. Bises à tous.”

Ismagulov s’éloigne du sport avec un record de 24-2 et après avoir remporté des titres mondiaux dans les promotions de combat Alash et M-1, et n’a jamais terminé sa carrière professionnelle de huit ans.

On se souviendra peut-être mieux de sa course à l’UFC pour ses victoires contre le concurrent brésilien Thiago Moises et le dur poids léger espagnol Joel Alvarez – bien que son mandat avec l’UFC ait été interrompu par une blessure après le combat de Moises, ce qui signifiait qu’il n’a pas concouru entre septembre 2019 et mai 2021.

Il n’y a aucune indication quant à la nature des problèmes de santé cités par Ismagulov dans son message de retraite, mais cela semble avoir été suffisant pour le convaincre de s’éloigner d’une carrière très prometteuse dans le giron léger de l’UFC.