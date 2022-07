La star russe de l’UFC a remis une chance au titre tant attendue

Islam Makhachev affrontera Charles Oliveira en octobre pour le titre vacant des poids légers de l’UFC

La star russe de l’UFC, Islam Makhachev, s’est engagée à ramener le titre mondial des poids légers au Daghestan après qu’il a été confirmé qu’il combattra Charles Oliveira pour le championnat vacant dans la tête d’affiche de l’UFC 280 à Abu Dhabi le 22 octobre.

Makhachev, le combattant considéré par beaucoup comme le successeur de son coéquipier Khabib Nurmagomedov dans la catégorie des 155 livres de l’UFC, a remporté dix combats consécutifs dans la division poids léger des réservoirs de requins pour s’annoncer comme une menace importante pour quiconque dans la catégorie de poids.

L’ancien champion Oliveira, quant à lui, a remporté onze combats sur le spin, mais a été dépouillé du titre mondial après avoir atteint une demi-livre au-dessus de son poids contracté avant la défense du titre prévue contre Justin Gaethje en mai.

Le 22 octobre, je ramène la ceinture légère UFC au Daghestan Inshallah @ufc https://t.co/lpmPg1SB4c — Makhatchev Islam (@MAKHACHEVMMA) 16 juillet 2022

La récente liste des victimes d’Oliveira se lit comme un who’s who des prétendants à la division poids léger de l’UFC: Gaethje, Dustin Poirier, Michael Chandler, Tony Ferguson et Kevin Lee sont tous tombés aux mains du spécialiste brésilien de la soumission ces derniers temps – Ferguson étant le seul combattant parmi eux à ont duré jusqu’à la dernière cloche.

Makhatchev a été tout aussi dominant – même si ses victoires se sont heurtées à une opposition de moindre calibre.

Le combattant russe, 30 ans, réclame depuis un certain temps un combat pour le titre et a écrit sur les réseaux sociaux : «Le 22 octobre, je ramène la ceinture légère UFC au Daghestan Inshallah.”

Oliveira sera le test le plus sévère de sa carrière. Makhachev a été presque sans faute dans sa course à l’UFC à ce jour, avec une seule défaite lors de son premier combat contre Adriano Martins en 2015, la seule tache sur son registre professionnel – mais le natif du Daghestan n’a encore affronté personne avec un arsenal aussi robuste que le Brésilien.

Le combat susmentionné de Ferguson est la seule fois en plus de quatre ans qu’Oliveira n’a pas mis fin à la nuit de son adversaire tôt dans la cage, son record montrant trois KO et sept soumissions pendant cette période.

Makhachev, cependant, soutient depuis longtemps que lui – et non Oliveira – est le grappler le plus dominant de la division, et il aura l’occasion de le prouver lorsque les deux poids légers les mieux classés s’affronteront dans quelques mois seulement.