Mazepin, 22 ans, a connu un début difficile dans sa carrière en Formule 1 après que sa chute au premier tour lors du récent match d’ouverture à Bahreïn ait mis fin à sa course inaugurale quelques secondes seulement après son début – et il ne semble pas que la chance du natif de Moscou ait eu lieu. Le changement dans les jours qui ont suivi après quelques autres erreurs de jugement a incité les fans à craindre que le Russe soit au-dessus de sa tête sur la piste de course.

Un tour précoce pour Nikita Mazepin dans son premier FP1 européen Pendant ce temps, Lewis Hamilton est le plus rapide un peu plus de dix minutes après le début de la session ⏱️#ImolaGP 🇮🇹 # F1pic.twitter.com/zWGcRZ20O8 – Formule 1 (@ F1) 16 avril 2021

La session se termine avec @nikita_mazepin tourne dans le mur peu de temps avant l’entrée des stands 💥Il est sorti de la voiture et ok 👍📺 En direct sur Sky Sports F1📱 En direct sur l’application et sur le blog en direct Sky Go💻: https://t.co/CkqLNAZAQx# SkyF1 | # F1 | #ImolaGP 🇮🇹 pic.twitter.com/UycWEAYwid – Sky Sports F1 (@ SkySportsF1) 16 avril 2021

Au début de sa séance de FP1 vendredi – le premier des trois essais sur la piste d’Imola – Mazepin a une fois de plus perdu le contrôle de sa voiture Haas et s’est lancé sur la piste, provoquant une vague de dérision sur les réseaux sociaux.

Mais les choses sont rapidement allées de mal en pis pour le pilote inexpérimenté lorsqu’il a de nouveau perdu le contrôle de sa voiture vers la fin de la séance et s’est écrasé dans la barrière près de l’entrée de la voie des stands, ce qui a conduit les officiels de course à lever le drapeau rouge en une minute. restant sur l’horloge.

Un drapeau rouge affiché en Formule 1 signifie que les officiels ont jugé la séance ou la course trop dangereuse pour continuer, généralement en raison de débris sur la piste à la suite d’un accident.

Blagues de Mazepin mises à part, je suis en fait assez préoccupé par le fait qu’à un moment donné, il sera impliqué dans un accident vraiment dangereux, impliquant potentiellement d’autres conducteurs. Le gars ne peut littéralement pas contrôler la voiture, il est un danger pour lui-même et pour les autres en ce moment. – Matt Gallagher (@ MattyWTF1) 16 avril 2021

Je m’appelle Nikita Mazepin, mais tout le monde m’appelle OH MON DIEU FUDGING IL A REÇU LMAOOOO pic.twitter.com/1KsLvTLcyp – F1 Omegalul 🇹🇷 (@ F1omegalul) 16 avril 2021

« Vous jugez trop Mazepin et juste pour l’attitude » « C’est un bon pilote » Nikita Mazepin étant un bon pilote: pic.twitter.com/QMZP5v47uh – Julia 🏁 (@juliamesquitajj) 16 avril 2021

Les dernières mésaventures du Russe sur une piste de F1 ont, de manière prévisible, produit un chœur de mèmes et de trolls sur les réseaux sociaux – mais certains ont mis en garde contre les dangers potentiels d’un pilote inexpérimenté semblant « apprendre sur le tas » au plus haut niveau absolu de son sport.

« Blagues de Mazepin mises à part, je suis en fait assez préoccupé par le fait qu’à un moment donné, il sera impliqué dans un accident vraiment dangereux, impliquant potentiellement d’autres conducteurs.», a averti un fan.

« Le gars ne peut littéralement pas contrôler la voiture, il est un danger pour lui-même et pour les autres en ce moment. «

»ne se reproduira plus« .

« S’appuyer sur le passé n’est pas bon pour s’améliorer, mais apprendre et analyser était important mais cela a été fait il y a une semaine, maintenant les yeux sont tournés vers le week-end prochain et le transfert de ces connaissances à la prochaine course», A-t-il déclaré cette semaine.

« Je dirais simplement que pousser 101% lorsque le vent est fort et change tout le temps, c’est quelque chose auquel je ne m’attendais pas et je n’étais pas prêt pour cela, mais j’ai eu une courbe d’apprentissage assez difficile à cet égard. donc ça ne se reproduira plus. «

Malgré les erreurs de vendredi, Mazepin, qui a rejoint l’équipe Haas cette saison aux côtés de Mick Schumacher, fils de l’icône de la F1 Michael, a quand même terminé un peu plus vite que son coéquipier lors de la première séance.

Le Russe cherchera à améliorer sa fortune lors des deux prochaines séances d’essais – mais saura qu’il devra avoir une performance presque sans erreur dans ces deux manches, de peur d’attirer à nouveau la colère d’un public en attente sur les réseaux sociaux. .

Ailleurs, une première séance d’essais mouvementée au Grand Prix d’Émilie-Romagne a également vu Sergio Perez de Red Bull et Esteban Ocon d’Alpine se heurter, provoquant un bref arrêt de la séance. Le duo a été appelé aux stewards mais aucune autre mesure n’a été prise.