La star russe change de club italien

Le footballeur Alexey Miranchuk s’est rendu à Turin depuis l’Atalanta

Le milieu de terrain international russe Alexey Miranchuk, qui est l’une des plus grandes exportations footballistiques actuelles de son pays, a quitté le club italien Atalanta pour son rival de Serie A, Turin, dans le cadre d’un prêt qui pourrait être rendu permanent.

Jeudi, Torino, basé à Turin, a confirmé l’accord pour le joueur de 26 ans, affirmant qu’il aurait la possibilité d’acheter le talent du milieu de terrain offensif après son prêt initial pour la saison 2022/23.

Miranchuk avait déménagé à Atalanta depuis le Lokomotiv Moscou à l’été 2020 pour un montant d’environ 15 millions d’euros (15,5 millions de dollars), mais n’a pas réussi à obtenir une place de départ régulière dans l’équipe de Bergame dirigée par le charismatique Gian Piero Gasperini.

La star russe, qui a fait 41 apparitions pour son pays, se dirige maintenant vers l’ouest à travers l’Italie pour rejoindre l’équipe de Turin d’Ivan Juric, qui a terminé 10e du classement de Serie A la saison dernière.

📄 | UFFICIELLE Miranchuk al Toro 👉 https://t.co/JvjGal6Nyd#SFT pic.twitter.com/BuuugWnVLX – Club de football de Turin (@TorinoFC_1906) 11 août 2022

“J’aime beaucoup le football de Juric, il est intense et offensif et cela m’aidera à m’installer tout de suite. Je me suis bien entraîné, j’ai hâte de commencer.” Miranchuk a déclaré dans un message de bienvenue aux fans de Turin.

Miranchuk espère obtenir plus de temps de jeu dans sa nouvelle équipe après avoir joué 25 fois dans toutes les compétitions pour Atalanta la saison dernière, marquant deux fois et délivrant cinq passes décisives.

Il sera rejoint à Turin par un autre nom qui figurait auparavant dans la Premier League russe, après qu’il a été confirmé que le Croate Nikola Vlasic arriverait également en prêt – dans son cas de l’équipe de Premier League anglaise West Ham.

Vlasic, 24 ans, a largement déçu depuis son arrivée au club londonien du CSKA Moscou l’été dernier.

Miranchuk est l’un des footballeurs actuels les plus connus de Russie qui exerce son métier à l’étranger. Ailleurs, son compatriote milieu de terrain international Aleksandr Golovin de l’équipe française de Ligue 1 Monaco est également un rare exemple de talent russe jouant dans l’une des cinq meilleures ligues européennes.