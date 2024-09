La star recrue des Giants a subi une commotion cérébrale tard contre les Cowboys

(Cette histoire a été mise à jour pour ajouter de nouvelles informations et modifier une photo.)

Malik Nabers apprécié un autre match formidable pour le Géants de New Yorkmais il a quitté l’équipe 20-15 Défaite du « Thursday Night Football » face au Cowboys de Dallas avec une commotion cérébrale.

Nabers a été malmené à la fin du quatrième quart-temps alors qu’il tentait de rattraper une quatrième passe de Daniel Jones. Il est tombé violemment au sol sur la ligne de touche et est resté au sol après le jeu.

Voici ce que nous savons de la blessure du Géants » Le jeune receveur talentueux a souffert :

Le point sur les blessures de Malik Nabers

Nabers a subi une commotion cérébrale lors de l’avant-dernier entraînement du match des Giants. Il a tenté d’attraper une passe quatrième et sixième de Jones, mais n’a pas réussi à sécuriser le ballon tout en essayant de taper du pied dans les limites.

Nabers est tombé au sol et a atterri durement sur la tête et l’épaule droite, sans rien pour soutenir sa chute. Il est resté brièvement sur la touche avant d’être transféré en position assise sans son casque.

Finalement, Nabers se leva et entra dans la tente médicale bleue. Il s’est ensuite rendu au vestiaire, où il est resté pendant toute la durée du match.

Peu de temps après que Nabers soit retourné aux vestiaires, les Giants ont annoncé qu’il avait subi une commotion cérébrale et qu’il avait été exclu pour le reste du match.

L’entraîneur des Giants, Brian Daboll, n’a pas fait le point sur Nabers lors de sa conférence de presse d’après-match, car il n’a pas pu voir son haut avant de parler aux journalistes.

« Il était avec les médecins juste avant mon arrivée ici », Daboll a dit. « Je le verrai juste après. »

Qui est le remplaçant de Malik Nabers sur la carte de profondeur des Giants ?

Jalin Hyatt est le receveur n°4 des Giants et serait probablement le meilleur remplaçant de Nabers. Hyatt était un choix de troisième ronde lors du repêchage de la NFL 2023 du Tennessee et a réalisé 23 attrapés pour 373 verges en tant que recrue. Il n’a réussi aucun attrapé lors de sa deuxième saison et est entré dans la semaine 4 après avoir joué seulement 38 snaps offensifs.

Hyatt pourrait voir plus de temps de jeu si Nabers devait manquer du temps, mais Wan’Dale Robinson deviendrait probablement le receveur n°1 des Giants. Robinson a été ciblé 14 fois contre les Cowboys et a capté 11 passes pour 71 verges.

Vétéran Darius Slayton verrait également une augmentation des opportunités.

Malik Nabers statistiques

Nabers a été le catalyseur offensif des Giants lors de la défaite contre les Cowboys. Il a été ciblé 15 fois, un sommet pour l’équipe, et a capté 12 passes pour 115 verges ; il a également couru le ballon une fois lors d’un balayage, bien qu’il ait perdu quatre mètres sur le jeu.

Nabers a enregistré 35 réceptions, 388 verges et trois touchés lors de ses quatre premiers matchs dans la NFL. Il ressemble tout à fait au meneur de jeu dynamique que les Giants espéraient qu’il serait lorsqu’ils l’ont sélectionné avec le sixième choix au total lors du repêchage 2024 de la NFL.

