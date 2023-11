La star recrue Ali Larter partage une photo en maillot de bain de “Here’s Looking At You”

La recrue La star Ali Larter a 47 ans et est dans la meilleure forme de sa vie – et les photos le prouvent. L’actrice a posté une photo d’elle sur Instagram, posant dans un bikini noir et blanc après un plongeon dans la piscine de son complexe hôtelier des Caraïbes. “Je vous regarde, été 23 ! ☀️🌊☀️”, a-t-elle légendé la photo sensuelle. “Tu es superbe !!! Wow!” a commenté un fan. Larter est sur nos écrans depuis les années 90 et a toujours l’air incroyable. Voici comment elle le fait.

Larter s’entraîne pour les bienfaits mentaux et physiques. “Je crois énormément à l’exercice et je pense que n’importe qui peut avoir une journée difficile ou traverser différents types de moments difficiles dans sa vie”, elle dit. “Pour moi, l’exercice consiste à sortir de votre cerveau et à entrer dans votre corps. Je m’entraîne tout le temps et ce n’est pas seulement pour devenir plus fort. C’est à cause de l’ascenseur mental que vous en retirez. Je mélange tout. Donc Je fais du yoga chaud, je fais de l’Orangetheory, je fais beaucoup de travail avec un groupe. Et je cours dehors. Et c’est pour moi vraiment comme ça que je mélange tout cela. J’adore transpirer. J’ai même un bain de vapeur à la maison, mais J’essaie de transpirer chaque jour de ma vie. J’ai juste l’impression que cela vous nettoie à nouveau. Cela vous fait peut-être perdre le verre de vin supplémentaire que vous aviez. J’ai de jeunes enfants à la maison. J’aime vraiment me faire plaisir le week-end. Et donc pour moi, c’est comme ça que je peux rester en forme et me sentir bien dans ma peau.”

Larter met un point d’honneur à ne manger que ce qu’elle appréciera vraiment. “Je bois une tonne d’eau” elle dit. “J’aime vraiment les jus verts, mais je ne suis pas quelqu’un qui en prépare lui-même ou qui en boit tous les jours. J’essaie de ne pas manger beaucoup de pain blanc et de farine blanche, des choses comme ça. Si ça doit être du pain, ça va être un excellent grain entier. Si je dois manger des pâtes, je vais aller dans un restaurant italien incroyable et manger des pâtes faites maison. J’adore le fromage. Comme samedi soir, nous avons eu une incroyable assiette de fromages. Mon meilleur ami “

Larter a changé ses séances d’entraînement pendant et après la grossesse, remplaçant ses courses en extérieur par des exercices plus doux. “Vos priorités changent” elle dit. “En tant que nouvelle maman, je préfère passer du temps avec mon bébé plutôt que de m’entraîner une heure et demie chaque jour. J’ai compris qu’il était important de prendre du temps pour soi et cette heure, quatre fois par semaine, c’est pour moi, avoir le temps de respirer et de passer un peu de temps seul.”

L'attitude de Larter à l'égard du fitness est liée à son amour pour la nourriture et à son besoin d'équilibre. "J'ADORE manger, donc je dois prendre le temps de faire de l'exercice" elle dit. "Je travaille souvent 12 heures par jour pour rentrer à la maison, endormir mes bébés et ensuite seulement payer pénitence pour l'énorme cheeseburger que j'ai mangé au déjeuner en passant 30 minutes à la salle de sport. Ce n'est parfois pas ce que je préfère, mais c'est ainsi que j'ai choisi de gérer ma dépendance toujours plus intense à l'alimentation, et heureusement, j'ai trouvé l'équilibre."

Larter médite chaque jour pour son bien-être mental. “J’essaie de rire beaucoup” elle dit. “Je médite assez souvent pendant de très courtes périodes, peut-être 15 fois par jour, 20 fois par jour et pas plus de trois minutes à la fois. Je le ferai dans les embouteillages. Je le ferai quand je serai coucher mes enfants pour la sieste ou au coucher quand je me réveille le matin. Juste des petits mantras rapides ou des choses qui m’aident à continuer à me sentir positif. Je pense que dans un monde où les nouvelles peuvent sembler extrêmement lourdes, je n’ai certainement pas choisi une industrie facile. Je trouve que si je peux m’ancrer, faire de l’exercice, méditer et rester très stable, cela me garde plus fort et plus capable de gérer la vie.