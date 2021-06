La star portugaise pourra-t-elle battre la barre des hommes à l’Euro 2020 ?

Alors que l’Euro 2020 entame sa première semaine complète de matchs, Cristiano Ronaldo est à cinq buts de devenir le meilleur buteur de tous les temps dans le football international masculin. Il se souvient peut-être à peine de son premier but pour le Portugal en 2004. Ce n’était pas un effort remarquable par rapport à ses normes: un corner de Luis Figo est entré de la gauche, Ronaldo a rencontré le centre dans une surface bondée et a planté la tête au-delà d’Antonios Nikopolidis . La tête à la 93e minute est arrivée bien trop tard pour le Portugal, qui a perdu son premier match de l’Euro 2004 2-1 face au futur vainqueur, la Grèce.

Mais alors que le but de Ronaldo n’avait aucune incidence sur le résultat global, cela sonnait le début de sa course remarquable.

– Calendrier et calendrier des matchs de l’Euro 2020

– Euro 2020 sur ESPN : Diffusez des matchs EN DIRECT et des rediffusions (États-Unis uniquement)

Avant le match de mardi contre la Hongrie (12 h HE, diffusion en direct sur ESPN) Ronaldo compte 104 buts pour les champions d’Europe en titre, derrière le seul record masculin de l’attaquant iranien Ali Daei de 109. A 36 ans, Ronaldo détient déjà de nombreux records au niveau international : il est devenu le meilleur buteur du Portugal en novembre 2013 lorsqu’il a marqué le No. 48, passant Pauleta (47) pour la première place. Il est devenu le meilleur buteur européen masculin en juin 2018, son 85e but l’emmenant au-delà du grand hongrois Ferenc Puskas. En septembre 2020, il a atteint la barre des 100 buts, seulement le deuxième joueur à le faire dans l’histoire du football masculin.

2 Liés

La variété des buts marqués le distingue également : 56 du pied droit, 22 du gauche et 25 de la tête. Seulement 11 ont été des pénalités, aussi. Avec 172 sélections au Portugal, il marque en moyenne 0,59 but par match au niveau international, mais il devra innover lors de ces euros s’il veut égaler ou améliorer la marque de Daei cet été.

Pour commencer, il n’a jamais marqué de but international contre l’Allemagne ou la France, bien qu’il en ait quatre contre son adversaire de mardi, la Hongrie. (Il a joué quatre fois contre l’Allemagne et la France six fois à ce jour.) Si le Portugal finit par jouer contre l’Angleterre en huitièmes de finale, Ronaldo n’a jamais marqué contre eux non plus. Il partage le record de buts de tous les temps en Euros avec Michel Platini (neuf) et semble s’améliorer avec l’âge, marquant 48 de ses buts au cours des cinq dernières années, mais Daei est toujours en tête.

Cristiano Ronaldo peut-il devenir le plus grand buteur international de l’histoire du football masculin ? Carlos Rodrigues/Getty Images

Le record de Daei a été accumulé au cours d’une carrière internationale de 13 ans avec l’Iran à un taux de 0,73 buts par match. Daei et Ronaldo étaient en fait impliqués dans le même match – l’Iran a rencontré le Portugal lors de la phase de groupes de la Coupe du monde 2006, bien que Daei ait été un remplaçant inutilisé, regardant Ronaldo son 12e pour le Portugal.

« Cristiano Ronaldo est l’un des meilleurs joueurs non seulement de son temps, mais de tous les temps », Daei a déclaré à Tuttomercato en novembre 2020. « C’est un phénomène absolu. Je le féliciterais directement [on breaking his record], mais il doit d’abord y arriver. »

À en juger par le record de buts marqués par Ronaldo d’un but toutes les 133 minutes pour le Portugal, ces euros peuvent arriver trop tôt pour lui juste en mathématiques pures, mais il sera conscient de ceux sur son épaule d’ailleurs dans le monde qui essaient de le pourchasser .

jouer 1:16 Le Portugal prend deux buts d’avance sur Israël grâce aux stars Bruno Fernandes et Cristiano Ronaldo.

Il semble peu probable que certains des autres acteurs actifs – l’Inde Sunil Chhetri, 11e au total, a 74 buts à 36 ans, tandis que l’attaquant des Émirats arabes unis Ali Mabkhout est 12e avec 73 buts – peut le rattraper. Même pas le « rival » de longue date de Ronaldo Lionel Messi, semble capable de combler l’écart (72 buts en 143 matchs) alors qu’il fête ses 34 ans fin juin. la Pologne Robert Lewandowski (32 ans, 66 buts en 118 matchs), Neymar (66 sur 105), Luis Suarez (62 de 116) et Zlatan Ibrahimovic (62 sur 118) n’y arrivera pas non plus, bien que leur distance prouve à quel point le taux de score de Ronaldo a été impressionnant.

Et les pairs européens de Ronaldo ? Parmi les autres favoris pour le Soulier d’Or à l’Euro de cet été, citons la Belgique Romelu Lukaku, qui est dans la forme de sa vie. Avec 62 buts en 94 matchs (0,66 buts par match) à 28 ans, c’est une menace lointaine, mais viable.

Dan Thomas est rejoint par Craig Burley, Shaka Hislop et d’autres pour vous présenter les derniers faits saillants et débattre des plus grandes intrigues. Diffusez sur ESPN+ (États-Unis uniquement).

Harry Kane et Kylian Mbappé progressent aussi bien. Le capitaine anglais en a 34 sur 54 (0,62 par match), mais doit encore poursuivre Wayne Rooneyrecord d’Angleterre de 53 buts avant qu’il ne regarde Ronaldo. Il en va de même pour Mbappe qui en compte 132 sur 171 pour le PSG, et 17 sur 43 pour la France. Le merveilleux joueur de 22 ans est le favori pour être nommé meilleur joueur de l’Euro de cet été et a tout le temps de dépasser l’icône du Portugal – s’il améliore son record de buts de 0,41 par match au niveau international.

En regardant plus loin, vous seriez stupide d’écarter un jeune de 20 ans Erling Haaland, qui n’a joué que 12 fois pour la Norvège mais qui compte sept buts (0,58 par match). Compte tenu de son record de buts combinés ridicule pour le FC Salzbourg et le Borussia Dortmund (86 en autant de matchs), Haaland a toutes ses chances.

Et puis il y a l’attaquant du Zenit Saint-Pétersbourg Sardar Azmoun chasser son idole. L’homme, surnommé le « Zlatan iranien », n’a que 26 ans et en compte déjà 34 sur 54 pour l’Iran. « [Ali Daei] était mon héros quand j’étais enfant », Azmoun a déclaré à UEFA.com en 2019. « Si Ali Daei était né dans un autre pays, ils auraient fait une statue de ses jambes et l’auraient placée au milieu de la ville parce qu’il a tellement accompli. »

Mais on termine sur la question initiale : Ronaldo va-t-il battre le record de ces Euros ? Son point de vue officiel est celui de la gestion des attentes.

« J’ai réussi à battre ce cap des 100 buts et maintenant [I’ll aim to go] pour l’enregistrement. C’est étape par étape. Je ne suis pas obsédé parce que je pense que les records viennent de manière naturelle », a déclaré Ronaldo en septembre 2020. Mais à en juger par sa réaction contre la Serbie en mars lorsqu’il s’est vu refuser un but de dernière minute, le record signifie beaucoup pour lui.

Daei, s’exprimant en novembre, a prédit que Ronaldo battrait son record et il avait hâte de le féliciter. « J’espère sincèrement que Cristiano Ronaldo atteindra mon record de buts pour l’équipe nationale », a déclaré Daei. « En aucun cas [would I be hurt], ce serait un véritable honneur pour moi si un joueur de sa classe pouvait le faire. »