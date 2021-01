La star paralympienne Ade Adepitan a accueilli son tout premier fils avec sa femme Linda Harrison.

L’ancien basketteur en fauteuil roulant de 47 ans a partagé cette nouvelle passionnante sur Twitter plus tôt cette semaine.

Ravi de cette incroyable arrivée, il a écrit lundi: « Je suis toujours en train de bourdonner !! Parce qu’à 6h36 ce matin je suis devenu père pour la première fois.

«Tant de respect pour ma femme @elleexxe, elle l’a absolument brisé, et maintenant nous avons un beau petit garçon! #Newborn.

La nouvelle est venue soudainement, car il y a environ deux semaines, Linda, qui s'appelle Elle Exxe, a partagé une photo de sa bosse grandissante et a dit aux fans que sa date d'accouchement était le 12 janvier.







Elle a posté en ligne: « Dans les actualités autres que Noël et Covid ou sur la musique … ma bosse n’arrête pas de me cogner.

« Juste 3 semaines avant le bébé Adepitam! La date d’accouchement est un palindrome 12.1.21 mais j’ai entendu dire qu’en moyenne les premiers bébés ont 10 jours de retard. Placez vos paris. Exxe x. »

Et leur petit paquet de joie est arrivé avant sa date d'accouchement, ce qui a surpris les partisans excités du couple.







Un fan a écrit sous son tweet: « Félicitations à vous et à votre femme. J’espère que votre fils héritera d’une meilleure planète que celle que nous lui donnons. Restez en sécurité pour vous et les vôtres. »

Un autre a partagé: « C’est une nouvelle fabuleuse. Félicitations à toi et Linda. Un accueil chaleureux dans le monde à ton petit garçon. Xx »

« C'est une nouvelle absolument merveilleuse! Bienvenue dans le monde bébé Adepitan! Très certainement amélioré aujourd'hui par votre arrivée », a fait écho un troisième.







Et un quatrième a commenté: « Hey Ade, félicitations énormes, je ne peux pas croire que tu es papa! C’est tellement incroyable, quelle journée spéciale pour vous deux! Vous venez de faire venir quelqu’un dans ce monde! Quelle excitation! Je vous souhaite à tous vraiment très bien. «

Le sportif a obtenu un MBE en 2005 pour ses services au sport handicap.

Il a ensuite épousé Linda, 30 ans, dans le quartier de la cathédrale Saint-Paul le 11 août 2018.

Il a dit BONJOUR! à l'époque: «Tout le monde dit que c'est le plus beau jour de ta vie mais c'était probablement mieux que ça.







«Nous étions des gens ordinaires dans un endroit extraordinaire et vous pouviez voir tout le monde respirer en regardant les environs grandioses. C’était un peu accablant.

«Elle avait l’air si belle. Mes yeux ont commencé à pleurer, et bon nombre de mes amis ont détourné le visage car ils ne voulaient pas non plus pleurer.

L’incroyable cérémonie a été vue par 170 amis et membres de la famille et cela s’est avéré être une journée très spéciale.

