La star olympique détaille les tentatives désespérées pour sauver la vie de son partenaire

Katie Archibald a tenté en vain de sauver la vie de son partenaire, le champion de VTT Rab Wardell

La star olympique Katie Archibald a parlé de ses tentatives effrénées pour sauver la vie de son partenaire, le cycliste écossais Rab Wardell, après avoir subi un arrêt cardiaque à côté d’elle au lit dans la maison partagée à Glasgow.

Wardell, 37 ans, est décédé mardi à seulement deux jours de lui en se classant premier au championnat écossais de cross-country à Kirroughtree Forest, et après qu’Archibald ait essayé mais n’ait pas réussi à le réanimer.

Dans une publication émouvante sur les réseaux sociaux, Archibald, 28 ans, qui est une olympienne à deux reprises représentant l’équipe GB, a écrit sur ses efforts prolongés pour sauver la vie de Wardell – mais a ajouté que son cœur s’était «arrêté» quand le sien l’avait fait.

“Je pense que vous avez entendu dire que Rab est mort hier matin», a-t-elle écrit sur Twitter cette semaine.

« Je ne comprends toujours pas ce qui s’est passé ; si c’est réel; pourquoi il serait pris maintenant – si sain et heureux.

Je pense que vous avez entendu dire que Rab est mort hier matin. Je ne comprends toujours pas ce qui s’est passé; si c’est réel; pourquoi il serait pris maintenant – si sain et heureux. Il a fait un arrêt cardiaque alors que nous étions couchés. J’ai essayé et essayé, et les ambulanciers… /1 – Katie Archibald (@_katiearchibald) 24 août 2022

est arrivé en quelques minutes, mais son cœur s’est arrêté et ils n’ont pas pu le ramener. Le mien s’est arrêté avec ça. Je l’aime tellement et j’ai besoin de lui ici avec moi. J’ai tellement besoin de lui ici, mais il est parti. Je ne peux pas décrire cette douleur. Merci à… 2/ – Katie Archibald (@_katiearchibald) 24 août 2022

ceux qui rendent hommage. Je ne supporte pas de parler de lui au passé pour dire quoi que ce soit moi-même. Tu es tout pour moi, Rab. Je vous aime. – Katie Archibald (@_katiearchibald) 24 août 2022

“Il a fait un arrêt cardiaque alors que nous étions allongés dans notre lit. J’ai essayé et essayé, et les ambulanciers sont arrivés en quelques minutes, mais son cœur s’est arrêté et ils n’ont pas pu le ramener.

« Le mien s’est arrêté avec ça. Je l’aime tellement et j’ai besoin de lui ici avec moi. J’ai tellement besoin de lui ici, mais il est parti. Je ne peux pas décrire cette douleur.

«Je ne peux pas supporter de parler de lui au passé pour dire quoi que ce soit moi-même. Tu es tout pour moi, Rab. Je vous aime.”

Je ne peux vraiment pas croire les terribles nouvelles à propos de @RabWardell. Un gars tellement gentil, talentueux et drôle dont vous n’entendrez jamais un mauvais mot. Je viens de regarder ça pour me rappeler de lui à son meilleur. Repose en paix Rab ❤️ https://t.co/qxLT7KOTJt – Sir Chris Hoy (@chrishoy) 24 août 2022

Désolé d’apprendre le décès d’un autre grand cycliste écossais. Certains de mes premiers souvenirs dans le sport en vedette @RabWardell une personnalité forte et pleine d’esprit qui aiderait n’importe qui. Vous trouverez ci-dessous une vidéo d’une de ses nombreuses réalisations/projets spectaculaires. RIP https://t.co/hJoKbSP5jt – Callum Skinner (@CallumSkinner) 23 août 2022

Archibald, qui a remporté l’or à chacun des deux derniers Jeux olympiques, est l’un des cyclistes les plus réguliers du Royaume-Uni, ayant remporté 17 médailles d’or impressionnantes dans les championnats européens d’élite sur piste, ainsi que le meilleur temps britannique de l’histoire de la poursuite individuelle féminine. Catégorie.

Le décès de Wardell a été noté par plusieurs personnalités de la communauté cycliste.

Le cycliste écossais Chris Hoy a fait remarquer qu’il était «le coeur brisé” par les nouvelles, tandis que Callum Skinner, qui est né à Glasgow, a écrit : «Désolé d’apprendre le décès d’un autre grand cycliste écossais. Certains de mes premiers souvenirs dans le sport mettaient en vedette une personnalité forte et pleine d’esprit qui aiderait n’importe qui.”

Le décès de Wardell est survenu quelques heures seulement après avoir pris la première place aux championnats écossais de VTT XC; une course dans laquelle il a surmonté trois crevaisons distinctes pour remporter la victoire, après quoi il avait commenté sa performance à BBC Scotland.

“C’était un peu un désastre, mais je dois juste continuer à faire du camionnage et continuer à courir“, a-t-il déclaré à propos de sa performance. “Je suppose que je me sentais toujours confiant que je serais capable de rattraper les leaders et de gagner, alors j’ai juste donné mon meilleur coup.

Une déclaration de la Scottish Cross Country Association, quant à elle, a noté la mort tragique de Wardell.

“Nous sommes dévastés de vous faire part de la tragique nouvelle que notre ami, notre champion Rab Wardell, est décédé du jour au lendemain.,” ils ont écrit. “Il manquera beaucoup à notre communauté et sa détermination, son talent et son amitié resteront gravés dans nos cœurs et nos mémoires. RIP Rab. Notre champion, notre inspiration, notre ami.

British Cycling a également rendu hommage à Wardell en écrivant à son sujet : «Rab était un brillant coureur, ami et ambassadeur de notre sport. Nos pensées vont à sa famille et ses nombreux amis.”