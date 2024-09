La star nigériane audacieuse et intrépide fait la une des journaux dans la ville

Si Ruger a appris une chose cette année, c’est que faire un acte de foi porte ses fruits.

Se séparer de son ancien label pour créer le sien a été une expérience révélatrice pour le chanteur nigérian de 24 ans.

« Je comprends mieux le métier maintenant », dit-il, admettant que « c’est plus stressant », mais que la liberté retrouvée a également donné à Ruger un sentiment de contrôle plus profond.

« Je me sens plus éclairé et plus en paix », me dit-il.

Au moment où nous parlons, la star se prépare pour son premier show à Londres.

Cependant, je ne détecte aucune nervosité.

Il est pétillant, engageant et détendu lorsqu’il explique le rôle que joue la capitale britannique dans l’évolution de la musique Afrobeats sur la scène mondiale.

« Si votre chanson est célèbre ici, elle l’est partout dans le monde », dit-il.

Non pas qu’il veuille faire les choses de la même manière.

Le son de Ruger le distingue par son utilisation distinctive du patois jamaïcain et son refus de répéter les mélodies, donnant à chaque chanson une nouvelle énergie.

« C’est pourquoi vous reconnaissez une chanson de Ruger lorsque vous entendez une chanson de Ruger », explique-t-il. « Ma prestation est différente, mon lyrisme est différent. »

Dans le paysage actuel de la musique africaine, il maîtrise l’art de la fusion.

Né et élevé à Lagos, la métropole trépidante du Nigeria, la musique de Ruger rend hommage à ses racines africaines et à ses influences mondiales.

Les artistes jamaïcains qu’il a écoutés dans son enfance – Chronixx, Kranium, Popcaan, Gyptian et Buju Banton – ont eu une influence clé sur son mélange unique de dancehall et d’afrobeats.

Asiwaju reste son succès le plus important à ce jour. La chanson contagieuse a atteint la deuxième place du classement Afrobeats britannique et compte plus de 127 millions de streams sur Spotify, ainsi que 113 millions de vues sur YouTube.