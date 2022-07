La star néerlandaise Lieke Martens absente pour le reste du tournoi en raison d’une blessure au pied

L’attaquante néerlandaise Lieke Martens a été exclue du reste du Championnat d’Europe féminin, a annoncé mardi la fédération nationale de football (KNVB), portant un coup dur aux champions en titre avant les huitièmes de finale.

La joueuse de 29 ans a débuté les trois matches des Pays-Bas aux Euros de cet été et son expérience nous manquera.

Elle avait été blessée mais s’était rétablie juste à temps pour le tournoi, mais l’équipe des Pays-Bas a déclaré qu’elle s’était blessée au pied lors de la victoire en phase de groupes contre la Suisse.

Ce n’est pas la première fois que Martens subit un revers de blessure lors d’un tournoi majeur après avoir subi une plainte à l’orteil lors de la course de son pays à la Coupe du monde 2019 en France.

“C’est une terrible nouvelle pour Lieke et pour nous. Elle s’est pleinement investie dans l’équipe pendant ce tournoi”, a déclaré mardi l’entraîneur des Pays-Bas Mark Parsons dans un communiqué.

“C’est vraiment dommage que son championnat d’Europe doive se terminer comme ça.”

Martens s’est fait connaître lors de la dernière édition de l’Euro, qui s’est tenue aux Pays-Bas, et a été nommé joueur du tournoi avant de remporter les prix du joueur de l’année de l’UEFA et du meilleur de la FIFA pour 2017.

Lieke Martens manquera le reste de l’Euro 2022 en raison d’une blessure au pied. Photo par Joris Verwijst/Orange Pictures/Agence BSR/Getty Images

Elle a également réalisé une performance vedette pour Barcelone lors de la finale de la Ligue des champions 2020-21 pour aider son équipe à remporter la première couronne européenne du club.

L’absence de Martens est la plus récente d’une série croissante de blessures et d’inquiétudes liées au COVID-19 pour les Néerlandais. Les champions d’Europe en titre ont perdu à la fois le capitaine Sari van Veenendaal et le défenseur Aniek Nouwen sur blessures lors de leur match d’ouverture du tournoi contre la Suède.

Pour leur deuxième match de groupe, les Néerlandaises étaient sans les joueuses clés Jackie Groenen et Vivianne Miedema après avoir toutes deux renvoyé des tests COVID positifs, mais Nouwen et Groenen sont revenus pour leur troisième match de groupe car Miedema est restée absente.

Pas tout à fait sur tous les cylindres depuis que Mark Parsons a pris la tête de l’équipe après le départ de Sarina Wiegman pour l’Angleterre, les Pays-Bas ont surmonté les revers auxquels ils ont été confrontés ce mois-ci.

Les Pays-Bas affronteront la France dans le dernier des quatre quarts de finale samedi à Rotherham.

Les informations de Reuters ont été incluses dans ce rapport.