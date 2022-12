La star néerlandaise Cody Gakpo signe avec Liverpool et rejoint la Premier League

Cody Gakpo et Virgil van Dijk sont réunis.

Gakpo, qui a fait irruption sur la scène lors de la Coupe du monde masculine de la FIFA 2022 pour les Pays-Bas en tant que l’une des jeunes stars les plus brillantes du tournoi, aurait quitté le club néerlandais du PSV pour signer avec Liverpool, la puissance de la Premier League anglaise.

Gakpo va maintenant retrouver son coéquipier néerlandais van Dijk au niveau du club dans un geste qui ravira probablement la star vétéran de Liverpool. Van Dijk a déclaré aux médias réunis après la victoire 3-1 des Pays-Bas sur les États-Unis en huitièmes de finale de la Coupe du monde qu’il pensait que Gakpo méritait de jouer pour un club de haut niveau. Il a également déclaré récemment aux médias britanniques qu’il espérait que son propre club serait en mesure de signer des ajouts de qualité dans un proche avenir. Liverpool est actuellement sans attaquants blessés Luis Diaz et Diogo Jota, laissant un vide que Gakpo aidera à combler dans un avenir immédiat.

Gakpo a fait des vagues lors de la phase de groupes de la Coupe du monde 2022 lorsqu’il a marqué lors des trois matchs du groupe A contre le Sénégal, l’Équateur et le pays hôte, le Qatar. Il n’a cependant pas marqué lors de la phase à élimination directe, car Oranje a perdu contre l’Argentine, éventuellement championne, lors d’une séance de tirs au but en quarts de finale après avoir battu l’USMNT en huitièmes de finale.

Chaque but des Pays-Bas lors de la Coupe du monde de football 2022 Regardez chaque but de Cody Gakpo, Wout Weghorst et le reste des buts des Pays-Bas lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2022.

Gakpo devait rejoindre un club EPL ces derniers jours, mais pas Liverpool. Les rumeurs de ces dernières semaines avaient fortement lié Gakpo à Manchester United, dont le manager, son compatriote néerlandais Erik ten Haag, aurait été un “grand fan” du joueur de 23 ans après sa performance en Coupe du monde.

Le transfert donne un coup de pouce supplémentaire à Liverpool, qui a battu Aston Villa 3-1 lors d’un match du lendemain de Noël plus tôt lundi. Van Dijk et le meilleur attaquant de Liverpool Mo Salah ont chacun marqué un but, tout comme Stefan Bajcetic, 18 ans. Aston Villa jouait sans le gardien partant Emiliano Martinez, qui reste absent du club huit jours seulement après avoir remporté la Coupe du monde 2022 avec l’Argentine.

