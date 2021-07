La star néerlandaise Arjen Robben annonce sa retraite du football

Arjen Robben a annoncé jeudi sa retraite du football pour la deuxième fois. L’ailier néerlandais a d’abord raccroché ses bottes après avoir quitté le Bayern Munich en 2019, il est ensuite retourné dans son club d’enfance de Groningue en 2020 où il a passé une saison de plus. Robben a remporté le titre d’Eredivisie lors de sa première saison au PSV Eindhoven, a remporté deux titres de Premier League, deux Coupes de la Ligue et la FA Cup avec Chelsea et a remporté la Liga avec le Real Madrid. Son sort le plus réussi a été avec les géants de la Bundesliga, le Bayern Munich, où il a remporté huit titres de Bundesliga, cinq coupes d’Allemagne et la Ligue des champions.

Parallèlement à son succès en club, Robben a remporté 96 sélections pour les Pays-Bas et a atteint la finale de la Coupe du monde 2010.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici