La star montréalaise de TikTok danse dans “Just Dance 2023” d’Ubisoft

Une danseuse montréalaise qui s’est fait connaître sur TikTok est sur le point d’apporter son énergie contagieuse dans les salons à travers le pays.

Angie Augustin, ou Citron Rose comme elle est connue en ligne, vient de devenir une grande partie du succès fou d’Ubisoft Juste danser franchise de jeux vidéo.

Elle apparaît dans Juste danser 2023dansant une routine qu’elle a elle-même chorégraphiée.

“J’ai l’impression de partager indirectement de grands moments avec des gens que je ne connais pas parce que c’est un jeu auquel vous jouez avec des gens que vous aimez”, a-t-elle déclaré à Global News dans une interview.

S’il y a un joueur dans votre maison, il y a de fortes chances que vous en ayez entendu parler Juste danser. La franchise s’est vendue à des dizaines de millions d’exemplaires dans le monde. Le joueur qui fait le meilleur travail en imitant avec précision les mouvements de danse du danseur à l’écran est le gagnant.

L’histoire continue sous la publicité

LIRE LA SUITE: TikToker lève plus de 175 000 $ pour aider les employés âgés de Walmart à prendre leur retraite

“J’avais l’habitude de jouer avec mon frère et ma sœur chaque fois qu’il y avait une fête d’anniversaire à la maison ou pendant les vacances”, se souvient Augustin avec un sourire. “Nous essaierions de faire jouer ma mère.”

Augustin travaillait au service administratif d’un hôpital de Montréal jusqu’à l’an dernier. Lorsqu’elle a commencé à devenir célèbre sur TikTok pour ses mouvements de danse exubérants et son humour, elle a quitté son emploi pour se concentrer sur la création de contenu et la danse.

“J’ai pris un risque”, a-t-elle déclaré. “Ma mère n’était pas contente, mais maintenant elle l’est.”

Sa popularité croissante l’a amenée sur scène avec l’éminente rappeuse québécoise Sarahmée et a commencé à obtenir ses accords de parrainage.

L’un des produits dont elle faisait la promotion était celui de l’an dernier Juste danser Jeu.

LIRE LA SUITE : Ubisoft triplera son studio de Winnipeg d’ici 2030 et contribuera au développement du secteur des médias numériques au Manitoba

Un an plus tard, comptant plus de 650 000 followers et 23 millions de likes, Ubisoft lui a demandé de créer et d’interpréter une danse pour le jeu avec Montréal en toile de fond.

“Je suis le premier artiste local à créer une chorégraphie pour le jeu”, a déclaré Augustin. « Je me sens de plus en plus fier. Il n’y a pas de mots pour ça.”

L’histoire continue sous la publicité

En dansant dans votre salon sur le hit « Woman » de Doja Cat, elle est ravie de pouvoir mettre en lumière le style de danse afro qu’elle aime tant et son propre héritage haïtien.

« Le fait que je sois une femme haïtienne, j’ai l’impression de représenter la diversité de Montréal. Je suis fière que tout le monde au Canada partage ce moment », a-t-elle déclaré.

“J’espère que je pourrai peut-être inspirer certaines personnes à se lancer dans ce qu’elles ont toujours voulu faire, mais n’ont jamais pris le risque parce qu’elles avaient peur.

Le jeu est disponible dès maintenant et son niveau fait partie de chaque copie au Canada.