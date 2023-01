La star montante du MMA est décédée à 18 ans

Victoria Lee était considérée comme l’une des combattantes les plus prometteuses du sport

La sensation du MMA, Victoria Lee, est décédée à l’âge de 18 ans, selon sa sœur et détentrice du titre des poids atomiques du championnat ONE, Angela Lee.

Écrivant sur Instagram, Angela Lee a déclaré que sa sœur cadette était décédée le 26 décembre et qu’elle et toute sa famille, qui comprend également un autre hors concours du championnat ONE, Christian Lee, étaient dévastés par la perte.

Aucune explication n’a été donnée sur son décès.

Surnommée “The Prodigy”, Victoria Lee a été à la hauteur de son surnom en prenant un départ 3-0 dans sa carrière professionnelle de MMA, bien qu’elle soit la plus jeune combattante de la liste du championnat ONE.

Elle a fait ses débuts pour l’organisation singapourienne en février 2021, combattant deux fois de plus cette année-là – terminant ses trois combats avant la fin du deuxième tour – mais n’avait pas concouru depuis une victoire de TKO en septembre 2021 contre Victoria Souza.

“Elle est partie trop tôt et notre famille a été complètement dévastée depuis lors», a écrit Angela Lee en ligne.

“Elle nous manque. Plus que tout dans ce monde. Notre famille ne sera plus jamais la même. La vie ne sera plus jamais la même.

“Victoria était la plus belle âme qui ait jamais vécu. C’était la meilleure petite sœur du monde. La meilleure fille, la meilleure petite-fille et la meilleure marraine / tante d’Ava et Alia.

“Tu nous manques tellement soeurette. Plus que vous ne pourriez jamais réaliser. Nous sommes tous brisés. Parce qu’un morceau de toi était en chacun de nous et quand tu es parti, ces morceaux nous ont été arrachés.

“Nous ne serons plus jamais les mêmes.”

Angela Lee avait précédemment déclaré qu’elle croyait que sa sœur cadette était la combattante la plus talentueuse de leur famille et qu’elle dépasserait rapidement ses propres réalisations dans le sport – et même celles de Christian Lee, qui est le champion poids léger et poids welter de l’organisation.

“J’ai le coeur brisé par le décès de Victoria Lee», a écrit Chatri Sityodtong, PDG de ONE Championship, en ligne.

“J’ai rencontré Victoria pour la première fois à l’âge de 11 ans. Je l’ai vue s’épanouir au fil des ans en tant qu’artiste martiale et être humain. Je me souviens toujours d’avoir pensé à quel point elle était sage, réfléchie et altruiste au-delà de ses années.

“Bien sûr, elle était déjà à l’époque une extraordinaire prodige des arts martiaux, mais je pouvais voir qu’elle était bien plus que cela..”