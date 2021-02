L’AS Roma a conclu un accord pour signer l’international américain de la jeunesse Bryan Reynolds du FC Dallas, le club a confirmé lundi.

Le déménagement est à l’origine un accord de prêt, mais comprend une obligation de rendre l’accord permanent cet été pour 6,75 millions d’euros avec 5 millions d’euros de compléments potentiels selon des sources ESPN.

Reynolds, 19 ans, est le dernier joueur américain à signer pour un club européen après que la Roma ait battu la concurrence des clubs à travers le continent pour le signer.

– Liste des choses à faire de l’USMNT: trouver un attaquant, construire de la profondeur derrière les étoiles

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

« J’aime tellement ce match et je suis excité pour mon avenir », a déclaré Reynolds. « J’ai grandi avec le FC Dallas et je ne serais pas où je suis si je n’avais pas l’opportunité avec le club. Je vais me battre et tout donner à la Roma comme je l’ai fait ici. Je tiens à remercier les fans et le FC Dallas pour leur soutien. Je suis juste super excité pour mon avenir et je vais apprendre l’italien le plus vite possible. «

Des sources ont déclaré à ESPN que la Juventus, rivale de la Roma en Serie A, était confiante de faire atterrir Reynolds plus tôt dans la fenêtre de transfert et prévoyait de le prêter à une autre équipe de Serie A pendant six mois, car ils avaient déjà signé leurs deux joueurs non européens autorisés ce trimestre.

🤝 Bienvenue à #ASRoma, Bryan Reynolds! 🇺🇸 En tant que club, nous sommes fiers de continuer à soutenir les œuvres caritatives pour enfants disparus à travers le monde – en travaillant ensemble pour améliorer les chances que les jeunes du monde entier soient rentrés chez eux en toute sécurité. ♥ ️ pic.twitter.com/JaM9oK0Ea3 – AS Roma English (@ASRomaEN) 1 février 2021

Reynolds aurait été le deuxième Américain dans les livres de la Juve – rejoignant Weston McKennie, un autre produit de l’académie FCD, lui-même prêté pour la saison par le club de Bundesliga Schalke 04. Le Bianconeri ont la possibilité de rendre le contrat McKennie permanent à la fin de la saison.

Mais la Roma est revenue avec une offre améliorée pour le joueur, qui a également attiré l’attention du club belge du Club Brugge, et il rejoindra l’équipe de Paulo Fonseca en troisième position de la Serie A.

Reynolds n’a pas encore fait ses débuts à l’USMNT, mais a régulièrement joué pour les États-Unis au niveau des jeunes. Il a été nommé dans l’équipe d’entraînement des moins de 23 ans des États-Unis plus tôt en janvier, mais s’est retiré pour des raisons personnelles.