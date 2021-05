La star mondiale du tennis Naomi Osaka remporte un record de 55 millions de dollars en 12 mois

Naomi Osaka du Japon a terminé l’exercice 2020-21 en tant qu’athlète féminine la mieux rémunérée au monde.

Les gains totaux de Naomi se sont élevés à 55,2 millions de dollars, dont seulement 5,2 millions de dollars provenaient des prix en argent, le salaire le plus élevé jamais enregistré pour une athlète féminine, selon le magazine sportif Sportico.

Naomi a remporté l’US Open 2020 et l’Open d’Australie 2021 pour porter son total de victoires en Grand Chelem à quatre. De plus, elle a parlé publiquement à plusieurs reprises en faveur du mouvement Black Lives Matter, arborant les noms de victimes de brutalités policières sur les masques qu’elle portait tout au long de l’US Open.

En dehors de cela, Naomi s’est également associée à deux douzaines de marques allant des logiciels RH (Workday) aux montres (Tag Heuer).

La star japonaise a déclaré qu’elle n’interagirait pas avec les médias à Roland-Garros cette année.

« J’écris ceci pour dire que je ne ferai pas de presse pendant Roland Garros. J’ai souvent eu l’impression que les gens n’ont aucune considération pour la santé mentale des athlètes et cela sonne vrai chaque fois que je vois une conférence de presse ou que j’y participe », a-t-elle écrit sur Twitter.

« Nous sommes souvent assis là et avons posé des questions qui nous ont été posées plusieurs fois auparavant ou des questions qui nous font douter et je ne vais pas me soumettre à des gens qui doutent de moi », a déclaré Naomi.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici