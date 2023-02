La star méconnaissable de Britain’s Got Talent est adorable dans son enfance

Une star de BRITAIN’S Got Talen semble méconnaissable dans un cliché de son enfance.

Amanda Holden, 51 ans, s’est rendue sur les réseaux sociaux pour partager une photo d’elle-même de sa jeunesse tout en posant avec des nattes.

Amanda Holden a partagé un cliché de retour avec sa sœur[/caption]

La star a enroulé son bras autour de sa sœur sur la photo et portait une robe bleue avec un pull rose rayé en dessous.

À côté d’Amanda, on pouvait voir sa sœur vêtue d’un pull jaune et d’une jupe tartan.

La star de la télévision a écrit: “Me voici avec ma sœur @deblholden .. Je pense que je suis autour de 5/6. J’ai joué dur et j’ai toujours eu un plâtre sur mon genou Mon enfance a été incroyable dans la mesure où je me sentais si libre ..

“Honnêtement, je me souviens d’interminables journées ensoleillées dans les champs derrière le lotissement dans lequel nous vivions et de ne jamais entrer à l’intérieur jusqu’à ce que nous entendions ma mère hurler que le thé était prêt et frapper sa casserole par la porte arrière.”

Elle a poursuivi: «Cette liberté, la capacité d’utiliser mon imagination à ma guise et d’être toujours encouragée à suivre mes rêves sont ce qui m’a façonnée de 0 à 5 ans et au-delà. Ces premières années sont très importantes dans la vie d’un enfant.

Le message d’Amanda fait partie de la campagne Shaping Us, qui a été lancée par la Royal Foundation.





La campagne est dirigée par la princesse de Galles, dans le but de sensibiliser à l’importance cruciale de la petite enfance pour façonner les adultes que nous devenons.

Les fans n’ont pas tardé à commenter à quel point Amanda était adorable dans son cliché, alors qu’elle se tenait avec des nattes et les yeux fermés.

“Adorable », a écrit une personne, tandis qu’une autre a déclaré:« Ces pansements pour les genoux… trop mignons x.

Un troisième a déclaré: “Les genoux cutanés ont l’air douloureux jolie photo de vous deux “, et un quatrième a ajouté:” C’est si beau et si vrai. “

La star de la télévision Amanda a publié sa photo dans le cadre de la campagne Shaping Us[/caption]