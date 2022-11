La star manquante de X-Factor, Levi Davis, a publié des photos d’OnlyFans la veille de sa disparition à Barcelone

La star de MISSING X-Factor, Levi Davis, a publié des photos de lui sur OnlyFans la veille de sa disparition, a-t-on rapporté,

Le jeune homme de 24 ans a été vu pour la dernière fois à Barcelone le 29 octobre après s’y être rendu seul depuis Ibiza, qu’il avait visité avec un ami.

Le joueur de rugby britannique disparu Levi Davis est vu en train de quitter un pub à Barcelone

AP : Association de la presse Levi a déjà figuré sur X-Factor

Getty Images – Getty Davis a autrefois joué comme ailier pour Bath et l’Angleterre

L’ancien joueur de rugby de Bath et d’Angleterre a disparu depuis qu’il a pris un bateau pour la capitale catalane.

Il aurait dit à un ami proche, Richard Squire, qu’il allait voir ses amis.

Mais a été entendu pour la dernière fois après avoir publié une vidéo de The Old Irish Pub au large de La Rambla, la principale rue touristique de Barcelone, tard le jour de son arrivée dans la ville.

La veille, il a publié des photos de lui sur le site pour adultes OnlyFans, rapporte le Times.

Le mois dernier, il a créé un profil sur le site où il a partagé des clichés de mannequins nus, après avoir sorti une chanson sous le nom de Leda.

Cela survient alors que les flics espagnols ont admis qu’ils n’avaient toujours pas commencé à chercher Davis.

Sa mère a déclaré qu’il souffrait de dépression et qu’il avait des “problèmes profonds” peu de temps avant sa disparition.

Julie Davis a déclaré à MailOnline que son fils envisageait de quitter le rugby après qu’une blessure au ligament croisé antérieur l’ait laissé sans club et nécessitant une intervention chirurgicale.

“Il y a eu beaucoup de problèmes pour Levi récemment qu’il a partagés avec moi”, a-t-elle déclaré.





“Je pense que c’était une accumulation de ces choses qui ont fini par lui faire perdre la tête.”

Elle a ajouté que son fils avait lutté contre le racisme dans le rugby et avait récemment eu des soucis d’argent, ainsi que des problèmes avec ses relations.

“Il semble que tout devienne trop lourd pour lui et cela a conduit à la disparition de Levi”, a-t-elle ajouté.

“Il a eu des problèmes mentaux dans le passé, mais il semble que cette fois, il n’a pas été capable de les gérer.”

Sa sœur Candeece Balfour, 23 ans, a déclaré hier : “Je veux juste lui dire que je l’aime. Je veux lui rappeler et si quoi que ce soit, il sait que ma mère est la personne à qui il peut s’adresser.

“Je veux juste qu’il rentre à la maison et que tout le soutien dont il a besoin, nous puissions être là.”

Un copain inquiet d’Ibiza a envoyé des messages lui demandant s’il allait bien avant de recevoir une réponse vidéo le soir du 29 montrant l’intérieur du pub irlandais.

La star n’est pas apparue dans les images envoyées depuis son téléphone et n’a pas parlé – et a été vue pour la dernière fois en train de quitter le pub à 22h05 lorsque des caméras de vidéosurveillance ont filmé sa sortie.

Cela vient après que des images de vidéosurveillance de l’as du rugby la nuit de sa disparition aient été partagées en ligne.

FOURNI Une campagne a été lancée pour retrouver le jeune homme de 24 ans

Dans le clip de CCTV, l’ailier de 5’9″ est vu quittant le Old Irish Pub de la ville espagnole le même jour à 22h05.

On le voit portant un petit sac à dos noir et portant un t-shirt blanc à manches courtes, un pantalon noir et des baskets noires et blanches.

On prétend que Davis a quitté Ibiza sans ses vêtements ni argent et a laissé derrière lui les médicaments qu’il prenait pour gérer ses problèmes de santé mentale.

Davis, qui est apparu sur X Factor: Celebrity and Celebs Go Dating, est né à Birmingham et a récemment participé à Worthing Raiders.

En 2020, il est devenu le premier joueur professionnel à se révéler bisexuel après avoir apparemment dit à ses coéquipiers de Bath via une discussion de groupe WhatsApp.

Il disait: «Je veux être ouvert et honnête avec vous les garçons, en tant qu’amis et coéquipiers. Je suis bisexuelle. Je le connais depuis l’âge de 18 ans.

Dans une interview ultérieure, il a déclaré: “Parfois, j’ai l’impression que ce serait plus facile si j’étais gay et rien d’autre. Alors je pourrais m’identifier et ce serait plus facile à expliquer. En fait, je suis dans une sorte de vide.

“Ma famille a des réserves à ce que je devienne public, mais ils m’aiment et ils me soutiennent.”

La police espagnole a déclaré dimanche soir qu’elle n’avait pas encore commencé à rechercher Davis car elle attendait la notification officielle de sa disparition.

“Nous sommes au courant de la nouvelle de la disparition de cet homme dans la presse et les réseaux sociaux, mais nous attendons toujours la notification officielle de sa disparition”, a déclaré une porte-parole de la force régionale Mossos d’Esquadra à Barcelone.

“Il semble qu’il ait été porté disparu par sa famille au Royaume-Uni, mais cette notification ne nous est pas encore parvenue.

“Nous ne pouvons pas lancer une enquête officielle tant qu’elle ne le fait pas, mais nous partons du principe qu’elle pourrait nous parvenir plus tard dans la journée.

“Les enquêteurs seront alors chargés d’enquêter sur ce qui a pu se passer et d’essayer de déterminer, entre autres, s’il s’agit d’une disparition volontaire ou pourrait être liée à un crime.

“Ce travail impliquera probablement de parler à des témoins potentiels et éventuellement à des proches.”

L’ancienne star du rugby anglais Ben Foden a déclaré : « Je suis extrêmement inquiet pour la sécurité et le bien-être de Levi.

“C’est une âme généreuse et talentueuse que je suis fier d’appeler un ami. Il a courageusement partagé avec le public ses luttes personnelles avec sa sexualité et sa santé mentale et en ce moment, il est important qu’il sache à quel point il est aimé et le soutien dont il dispose.

“Toute personne ayant des informations ou des observations, veuillez envoyer un e-mail à : findlevidavis@gmail.com.”