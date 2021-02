L’actrice et ancienne combattante du MMA, Gina Carano, a été renvoyée de la distribution de la série Disney + Star Wars The Mandalorian, à la suite de l’indignation en ligne suscitée par une publication sur les réseaux sociaux qui comparait le meurtre de Juifs pendant l’Holocauste au climat politique américain actuel.

Un porte-parole de Lucasfilm a déclaré mercredi dans un communiqué que Carano n’est actuellement pas employée par la société de production et qu’elle « ne prévoit pas qu’elle le soit à l’avenir ».

« Néanmoins, ses publications sur les réseaux sociaux dénigrant les gens en raison de leurs identités culturelles et religieuses sont odieuses et inacceptables », indique le communiqué.

L’agence de talents UTA ​​a également abandonné Carano en tant que client à la suite de la controverse, selon Variety.

Carano a fait l’objet de vives critiques après avoir publié sur Instagram des histoires selon lesquelles « des Juifs ont été battus dans les rues, non pas par des soldats nazis mais par leurs voisins … même par des enfants ».

Le message a continué: «Parce que l’histoire est éditée, la plupart des gens aujourd’hui ne se rendent pas compte que pour arriver au point où les soldats nazis pourraient facilement rassembler des milliers de Juifs, le gouvernement a d’abord obligé leurs propres voisins à les détester simplement parce qu’ils étaient juifs. En quoi est-ce différent de haïr quelqu’un pour ses opinions politiques?

Carano, qui jouait le personnage récurrent Cara Dune dans la série « Star Wars », a supprimé le message, mais il a été largement partagé en ligne et a incité le hashtag #FireGinaCarano à la tendance.

Son personnage est apparu dans plusieurs épisodes de la deuxième saison de «The Mandalorian», une série sur un chasseur de primes et sa quête pour unir un jeune et puissant utilisateur de la Force avec un chevalier Jedi.

Dune, qui dans la deuxième saison est un avocat sur une planète frontière, fait souvent équipe avec le personnage principal pour combattre un vieil ennemi: les restes du mal Empire Galactique.

Carano, une ancienne artiste martiale mixte dont le personnage de Dune utilisait un mélange d’armes lourdes et ses poings pour ses meilleurs adversaires, avait été critiquée en ligne pour ses publications sur les réseaux sociaux.

Dans certains cas, elle s’est moquée du port du masque pendant la pandémie et a promu des allégations de fraude électorale lors de l’élection présidentielle de 2020.

Mercredi – avant l’annonce de la nouvelle de son licenciement – Carano a publié une photo dans son histoire Instagram contenant la phrase « Jeff Epstein ne s’est pas suicidé » – une référence aux théories du complot selon lesquelles le milliardaire pédophile a été assassiné.

Carano est vu avec le casting de The Mandalorian lors de la première de l’émission en 2019

Elle s’est également moquée de l’utilisation de pronoms de genre, énumérant « bip / bop / boop » dans sa biographie sur les réseaux sociaux après avoir exprimé son indignation qu’elle n’ait répertorié aucun pronom dans sa biographie.

Le mois dernier, Carano a parlé de la réaction de la communauté Star Wars à propos de ses tweets conservateurs et anti-masques au milieu de la pandémie COVID-19 en cours.

L’actrice s’est entretenue avec YouTuber Drunk 3PO dans une interview sincère à propos de sa présence controversée sur les réseaux sociaux.

« Les gens doivent être d’accord pour avoir des conversations », a-t-elle déclaré à l’hôte. «Avec des conversations difficiles, avec des opinions différentes. Qu’y a-t-il de mal à avoir une opinion différente?

Elle a poursuivi: « Pourquoi tout le monde doit-il aller directement à la démoralisation parce que peut-être qu’ils ne pensaient tout simplement pas comme vous? »

L’actrice a également noté qu’elle n’était pas découragée par les critiques et restait à l’écoute pour les empêcher de contrôler Twitter et d’autres plateformes de médias sociaux.

« Tout mon point de vue à ce sujet est que j’ai vu des gens se faire intimider par Twitter des deux côtés », a expliqué l’ancien combattant du MMA. « Je n’aime pas le harcèlement, et si je ne reste pas présent, ce que je ne veux même pas forcément rester présent aussi souvent, je veux faire de l’art, l’art est ma passion, mais si je ne reste pas présent puis les autres gagnent.

Elle a poursuivi: « D’autres personnes gagnent à intimider les gens hors des plateformes et il faut une plateforme plus équilibrée. »

Insistant sur le fait qu’elle ne sera pas réduite au silence, l’artiste née au Texas a souligné que « beaucoup de gens ne sont pas dérangés par » sa présence sur Twitter et qu’elle choisit de se concentrer sur ses fans.

«J’éteins le feu chez les gens. Je ne sais pas pourquoi », a-t-elle déclaré quelques semaines à peine après avoir partagé un mème sournois de deux personnes mettant des masques sur leurs yeux comme des bandeaux.

Les retombées du licenciement de Carano ont été rapides en ligne, et les termes « Gina Carano » et « Allemagne nazie » ont commencé à être à la mode sur Twitter mercredi soir à la suite de son message.

Alors que ceux qui avaient appelé à son licenciement ont applaudi la décision de Lucasfilm, les conservateurs se sont rassemblés pour soutenir Carano et ont même affirmé que son licenciement était une preuve de sa prémisse.

Le hashtag #CancelDisneyPlus était également à la mode, apparemment poussé par les conservateurs jurant d’annuler le service de streaming en raison de la controverse.

Le message de Gina Carano a souligné que la violence de masse commence par la haine pour votre voisin. Ce n’est pas seulement incontestablement vrai, mais aussi une perspective du commandement d’aimer son prochain », a tweeté Katrina Haydon, rédactrice en chef associée au Daily Caller. «Cette idée n’est pas un appel à la gentillesse vide. C’est ainsi que vous évitez la souffrance.

Et la contributrice de Fox News, Mollie Hemingway, a écrit: « Nous avons annulé notre abonnement @Disney ce soir. »

Le commentateur politique Dave Rubin a écrit: « Disney a annulé @ginacarano, alors j’annule mon @disneyplus. Nous devons arrêter de donner notre argent à ces gens et nous devons construire de nouvelles franchises.

«Gina Carano a été licenciée pour être conservatrice», a écrit le militant conservateur et survivant de la fusillade de Parkland, Kyle Kashuv.

Cependant, d’autres ont célébré la décision de Lucasfilm de désavouer Carano, affirmant que c’était le sort qu’elle méritait.

« Il s’avère que lorsque vous soutenez et encouragez publiquement l’autoritarisme et le fascisme, vous réfléchissez mal à votre employeur et ils ne veulent rien avoir à voir avec vous », a tweeté une personne.

« Regarder républicain après républicain tout perdre à cause de la merde d’une personne qu’ils sont est mon passe-temps préféré », a écrit un autre.