La star de MANDALORIAN Bill Burr a défendu l’ancienne collègue Gina Carano en la qualifiant de licenciée de l’émission pour son message «antisémite» «trop sévère».

L’acteur, 52 ans, a pesé sur la fureur lors de sa Le podcast Bill Bert montrant son soutien à son ex co-star, la qualifiant de «chérie absolue».

Le mois dernier Caranaro, 38 ans, a déclenché un énorme contrecoup pour comparer la politique américaine à l’Allemagne nazie, disant de l’extermination de millions de personnes: « En quoi est-ce différent de haïr quelqu’un pour ses opinions politiques? »

À la suite du message, un porte-parole de Lucasfilm a confirmé le licenciement de Gina de Le mandalorien, déclarant: « Gina Carano n’est actuellement pas employée par Lucasfilm et il n’est pas prévu qu’elle le soit à l’avenir. »

La déclaration a continué: « Néanmoins, ses publications sur les réseaux sociaux dénigrant les gens en raison de leur identité culturelle et religieuse sont odieuses et inacceptables. »

Bill, qui joue Mayfeld dans la série à succès, a parlé de l’incident sur son podcast aux côtés du comédien Joe DeRosa.

Il a dit à propos de Caranaro: «Comment pouvez-vous vous en tirer de juger quelqu’un si durement?

«C’est une période étrange… À moins qu’elle n’ait fait des conneries vraiment horribles ou qu’elle dise des conneries ouvertement racistes. Je ne sais pas. Je pense qu’il y a trop de chaînes.

«Et puis tu dois faire de la merde sensationnelle… Je ne sais pas ce que c’est que ce bordel. Je suis dans cette putain de série. Maintenant, je dois regarder ce que je dis. «

Bill a poursuivi: «Elle était une amoureuse absolue. Super belle personne f ** king. Et vous savez quoi que ce soit et d’une manière ou d’une autre, quelqu’un prendra cette vidéo et ils me feront dire autre chose et essayer de me débarrasser de ma figurine chauve… C’est comme ça que ça se passe. C’est des temps f ** king fous. Les gens attendent juste, couchés dans les mauvaises herbes.

Gina a décrit le rôle récurrent du soldat de l’Alliance rebelle Cara Dune pendant les deux premières saisons de Le mandalorien.

Suite à son Instagram, le hashtag #FireGinaCarano a commencé à être tendance sur les réseaux sociaux.

Le message supprimé depuis disait: « Les Juifs ont été battus dans les rues, non par des soldats nazis mais par leurs voisins… même par des enfants. Parce que l’histoire est éditée, la plupart des gens aujourd’hui ne se rendent pas compte que pour en arriver au point où les soldats nazis pourraient facilement rassembler des milliers de Juifs, le gouvernement a d’abord obligé ses propres voisins à les haïr simplement parce qu’ils étaient juifs. En quoi est-ce différent de haïr quelqu’un pour ses opinions politiques. «

L’actrice n’est pas étrangère à la controverse, car elle avait déjà été critiquée après s’être moquée du port de masque au milieu de la coronavirus pandémie.

Gina a également été critiquée après avoir faussement suggéré que la fraude électorale avait eu lieu pendant la Élection présidentielle 2020.

« Ils cherchaient une raison de la licencier depuis deux mois, et c’était aujourd’hui la goutte d’eau », a déclaré une source proche de Lucasfilm.Le Hollywood Reporter.

Dana White se bat pour défendre Gina Carano après le licenciement de la star mandalorienne pour des postes antisémites

The Mandalorian a été créé sur Disney + en novembre 2019.

Gina’s Le personnage Cara Dune est devenu un favori instantané des fans, l’actrice ayant été félicitée pour son interprétation du rôle.

La série ayant connu un succès continu, elle est rapidement devenue une figure controversée parmi les fans de la série en raison de ses tweets.