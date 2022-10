La star majeure Adivi Sesh réagit en devenant le seul acteur avec 3 films dans la liste des 25 meilleurs films Telugu d’IMDb

Alors qu’il a fait sa marque à l’échelle nationale avec Major, l’acteur de Tollywood Adivi Sesh a marqué gros sur la scène cinématographique Telugu avec des projets passionnants. Fait intéressant, Adivi Sesh a trois de ses films parmi les 25 meilleurs. Les films sont – Kshanam sorti en 2016, Evaru en 2019 et 2022 ont publié les classements majeurs des n° 17, 18 et 22 respectivement chacun avec une cote IMD de 7,9. Cela a fait de lui le seul acteur télougou à avoir trois films figurant dans la liste des 25 meilleurs films télougou de la base de données.

Les 25 meilleurs films Telugu d’IMDb incluent la sortie de 1957 Mayabazar au no. 2 et la sortie de 1980 Sankarabharanam à la 14e place. D’autres entrées notables incluent Bahubali 2 au n ° 10. C/o Kancharapalem est en tête de liste avec une note de 8,4. L’acteur Venkatesh figure deux fois sur la liste avec Nuvvu Naaku Nacchaavu et Drushyam.





Voici le tweet

S’exprimant à ce sujet, Adivi Sesh a déclaré: “C’est extrêmement humiliant de savoir que 3 de mes films ont atteint la liste convoitée des films les plus regardés sur une plate-forme aussi crédible qu’IMDB. C’est tout l’amour du public et je suis incroyablement J’aimerais également remercier tous mes réalisateurs, co-stars et producteurs de m’avoir fait confiance. Nous sommes ce que le public fait de nous, et je suis également enthousiasmé par mes futurs projets.

Dans Kshanam, il a joué Rishi, un banquier d’investissement basé à San Francisco, qui vient en Inde pour aider Shweta, son ex-petite amie, à retrouver son enfant kidnappé. Evaru le montre dépeignant un sous-inspecteur, Vikram Vasudev, chargé d’enquêter sur le meurtre d’un officier de haut rang qui a été tué par sa victime présumée de viol. Et puis “Major”, dans lequel il montre comment le héros de la vie réelle Sandeep Unnikrishnan s’est battu sans crainte contre les terroristes de l’hôtel Taj lors des attentats du 26/11.

Sesh sera maintenant vu dans HIT Chapter 2, dont la sortie est prévue dans les cinémas le 2 décembre. Il s’apprête également à proposer le remake d’un film oscarisé, réalisé en tant que sortie pan-indienne.