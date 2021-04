TEEN Mom: La star licenciée de Young and Pregnant, Lexi Tatman, a posé dans une petite robe noire avec son fiancé Kyler Lopez.

Le joueur de 21 ans a pris à Instagram mardi pour partager la photo rare.

NINLexi a partagé une photo rare avec son fiancé Kyler[/caption]

Le couple est déjà apparu sur Teen Mom: Young and Pregnant[/caption]

Parallèlement à une photo du couple posant ensemble alors qu’ils étaient assis sur un gros rocher, l’ancienne star de MTV a écrit: «Je vous ai demandé il y a un peu ce que vous vouliez voir davantage, et j’ai vraiment obtenu d’excellentes réponses!

«La vérité est que je ne poste pas beaucoup et j’aimerais changer cela, entre les enfants, la vie et le travail, il devient difficile de prendre des photos et de les publier, mais en sachant maintenant ce que vous aimeriez voir plus de moi» J’aimerais changer ça!

Elle a ensuite encouragé ses amis à la suivre sur son compte Instagram personnel, en écrivant: «PS à mes amis qui me connaissent personnellement, suivez @lexi_really. »

Lexi était stupéfaite dans une minuscule robe noire, alors qu’elle levait les yeux vers Kyler sur la photo.

Le couple est apparu sur la première saison de l’émission MTV[/caption]

Lexi a dit à ses fans qu’elle prévoyait d’en publier plus sur Instagram[/caption]

Pendant ce temps, Kyler portait une chemise boutonnée noire, des kakis, une casquette de baseball noire et des baskets noires sur la photo.

Les amoureux de l’enfance a annoncé son engagement en novembre.

À côté des photos du couple au Black Canyon dans le parc national de Gunnison, dans le Colorado, Lexi rayonnait alors qu’elle se blottissait contre Kyler dans le fond panoramique.

le Teen Mom: jeune et enceinte La star a fait étalage de sa bague de fiançailles étincelante, que Kyler a admis avoir triée à la dernière minute.

Accompagné d’un emoji coeur jaune, le MTV alun a écrit: « Mon rêve ne serait pas complet sans vous. »

Le couple s’est fiancé en novembre[/caption]

Ils ont partagé l’heureuse nouvelle sur Instagram[/caption]

Lexi – qui partage ses fils Tobias, trois ans, et Jay, un, avec Kyler – a ensuite critiqué les trolls «misérables et impolis» qui ont critiqué leur engagement dans ses histoires Instagram.

Elle a écrit: «J’ai trop célébré pour me soucier de ce que quiconque a à dire sur nos fiançailles. Je suis absolument ravi et publierai beaucoup de ma bague.

«Je savais que quand j’avais 13 ans, j’épouserais Kyler. Nous avons cette connexion que certains ne rêvent que d’avoir. Je vais continuer à être heureux et laisser les non-disants continuer à être misérables et impolis. «

Lexi a ajouté: «Aussi, merci du fond du cœur à tous pour les commentaires positifs et heureux.

«Toutes les bonnes choses prennent du temps et nous sommes très heureux de pouvoir partager avec vous.»

Ils partagent deux fils ensemble[/caption]





Le couple fiancé est déjà apparu sur Teen Mom: Young and Pregnant 2018, alors que les téléspectateurs ont vu Kyler accepter de devenir père à un si jeune âge et avoir du mal à s’engager avec Lexi.

Elle aurait été abandonnée après une saison parce que les producteurs de MTV pensaient qu’elle était «ennuyeuse» et qu’elle n’avait pas d’histoire «intéressante».

« MTV a essentiellement estimé que son histoire n’était pas assez intéressante pour continuer », a déclaré une source. Le tour d’horizon de la réalité d’Ashley à l’époque.

L’initié a ajouté: «Lexi n’avait vraiment aucune idée qu’elle n’allait pas faire partie de la saison 2.»

Lexi a été licenciée de l’émission MTV après une saison[/caption]