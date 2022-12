La star légendaire des Hollyoaks fait un retour choc au savon – avec une touche

GEMMA Bissix fait un retour épique au feuilleton de Channel 4 Hollyoaks – mais pas en tant qu’actrice.

Gemma, 39 ans, a joué dans EastEnders à seulement 15 ans avant de rejoindre Hollyoaks en tant que cruelle Clare Devine, remportant des prix pour son travail.

Gemma prévoit maintenant un retour au feuilleton Hollyoaks de Channel 4, mais cette fois derrière la caméra en tant que réalisatrice fantôme.

Elle a perfectionné ses compétences en dirigeant une production de Cendrillon au Clacton’s Princes Theatre, avec le spectacle mettant en vedette Britain’s Got Talent et la star d’Emmerdale George Sampson et Cleopatra Higgins du groupe de filles Cleopatra.

Elle a déclaré: «J’adore la réalisation. C’est incroyable d’avoir une vision et de voir tout cela se mettre en place.

« C’est le deuxième panto que je dirige, mais l’année dernière, j’ai joué aussi. C’est génial de pouvoir s’asseoir et de ne pas avoir la pression de monter sur scène.

« C’est devenu une véritable passion. Mais je ne pense pas que j’abandonnerai un jour le métier d’acteur… Je suis trop frimeur !

Cela vient après que Gemma ait courageusement raconté comment elle avait été agressée sexuellement à l’adolescence.

Elle a dit qu’elle était dans les toilettes lors d’une cérémonie de remise de prix, où elle a été nommée meilleur jeune acteur, par l’homme employé par les organisateurs du parti pour prendre en charge ses soins ce soir-là.

Elle a ensuite été à nouveau proposée de manière inappropriée lorsqu’elle est apparue dans la pantomime après avoir quitté EastEnders à 15 ans.

Gemma a déclaré: “Avec le recul, j’aurais dû les signaler, mais je ne le sais que maintenant en tant que femme adulte.

“A l’époque où j’étais enfant, j’avais moins de 16 ans.

« Je n’étais pas sexuellement active, je ne savais pas ce qui se passait, ce qu’ils essayaient d’accomplir. Je savais juste que c’étaient des expériences effrayantes.

“Cela me rend frustré qu’ils se soient jamais produits. À l’époque, vous étiez reconnaissant d’être célèbre, alors vous avez gardé la bouche fermée et vous avez continué. Ça ne devrait pas être comme ça.

Gemma fait maintenant tout ce qu’elle peut pour garder les jeunes stars de son émission à Clacton-on-Sea, Essex, en sécurité.

Elle a déclaré: «Je ne veux pas que cela arrive à une autre jeune actrice ou acteur à la télévision ou sur scène.

“Mais si c’était le cas, je voudrais qu’ils puissent s’exprimer d’une manière que je ne pourrais pas, mais c’était tellement différent à l’époque.”