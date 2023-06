La star légendaire de Grease semble méconnaissable 45 ans après le film à succès qui a lancé sa carrière

Une star LÉGENDAIRE de Grease semble méconnaissable 45 ans après le film à succès qui a lancé sa carrière.

Grease est sorti en 1978 et mettait en vedette Olivia Newton John et John Travolta.

Une star légendaire de Grease semble méconnaissable 45 ans après le film à succès qui a lancé sa carrière[/caption] Getty

Stockard Channing regarde des mondes loin de Rizzo dans Grease[/caption] Getty

Stockard était au début de la trentaine lorsqu’elle a joué Rizzo, étudiante au lycée et leader des Pink Ladies.[/caption]

Alors que le personnage d’Olivia, Sandy, était la douce nouvelle venue, elle a eu du mal à s’intégrer aux Pink Ladies, qui étaient dirigées par Rizzo.

Rizzo a été joué par l’actrice Stockard Channing, et bien que tous les personnages soient au lycée dans le film, Stockard avait 34 ans lorsque le film est sorti.

Aujourd’hui âgé de 79 ans, Stockard a été photographié en train d’assister à la soirée d’ouverture de Medea dans le West End de Londres plus tôt cette année.

Stockard a depuis longtemps abandonné les courts cheveux brun foncé de Rizzo et arbore maintenant de longues mèches brunes plus claires avec des reflets blonds.

Après son rôle dans Grease, Stockard a continué à jouer dans des films à succès et a été nominée pour l’Oscar de la meilleure actrice pour Six degrés de séparation en 1993.

Les autres crédits incluent First Wives Club, Smoke et The Business of Strangers.

Pendant ce temps, elle est apparue dans la série dramatique à succès The West Wing en tant qu’Abbey Bartlet de 1999 à 2006, et The Good Wife en tant que Veronica Loy de 2012 à 2016.

Stockard n’est pas le seul membre de la distribution à regarder des mondes loin de son personnage de Grease.

L’acteur Barry Pearl, qui jouait Doody, avait l’air méconnaissable alors qu’il assistait au Festival du film juif de Los Angeles 2023 en mai.

Barry, maintenant âgé de 73 ans, a troqué ses boucles brunes épaisses distinctives contre une tête pleine de cheveux gris et de lunettes.