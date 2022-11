La star latine Bad Bunny en tête des Apple Music Awards après l’énorme 2022

L’année dernière, les meilleurs Apple Music Awards ont été décernés à trois artistes – Olivia Rodrigo, HER et The Weeknd. Cette année, il n’y en a qu’un : Bad Bunny.

Le géant du streaming musical a couronné mercredi la superstar portoricaine du reggaeton son artiste de l’année, en grande partie grâce à son dernier album, “Un Verano Sin Ti”, qui est devenu l’album le plus écouté d’Apple Music en 2022 et son plus grand album latin de tous. temps.

“Nous sommes ravis de célébrer les réalisations inégalées de Bad Bunny, dont l’influence sur tous les coins de la culture ne pouvait être ignorée en 2022”, a déclaré Oliver Schusser, vice-président d’Apple Music and Beats, dans un communiqué.

Bad Bunny a amassé pas mal de premières sur Apple Music, notamment en faisant détenir son “Moscow Mule” le record de la plus grande chanson latine de tous les temps par les flux du premier jour dans le monde entier. Il a enregistré 22 chansons sur la liste mondiale du Top 100 quotidien, battant le record du plus grand nombre d’entrées simultanées par un seul artiste latin, et ses chansons ont atteint la première place du Top 100 quotidien dans 34 pays du monde – plus que tout autre artiste latin.

« Le mouvement de la musique latine a tellement grandi. Je ne m’attribuerais jamais tout le mérite ni ne dirais : « C’est à cause de moi. Non, c’est chacun de nous. Toute une génération. Notre énergie et notre présence se font toujours sentir », a déclaré Bad Bunny à Apple Music.

Le service de musique a déclaré que les gagnants annuels sont choisis selon un processus qui reflète à la fois la perspective éditoriale d’Apple Music et ce que les clients du monde entier écoutent le plus.

Les Apple Music Awards, qui en sont maintenant à leur quatrième année, continuent d’évoluer et de s’élargir pour englober les tendances musicales mondiales.

La dernière distinction couronne une année pour Bad Bunny. Il a remporté un Grammy pour le meilleur album de musique urbaine en 2022 et a battu Drake, Ed Sheeran, Harry Styles, Jack Harlow, Lil Nas X et Lizzo pour les honneurs de l’artiste de l’année aux MTV Awards. Il est en tête de la liste des nominations aux Latin Grammy du 17 novembre avec 10 nominations – dont l’album de l’année et le record de l’année pour le single « Ojitos Lindos », avec Bomba Estéreo. Il a remporté des victoires majeures sur Spotify dans les meilleures catégories de 2020 en tant qu’artiste de l’année et artiste masculin le plus écouté.

Bad Bunny a eu le meilleur vendeur de l’année et la première langue entièrement espagnole à faire ses débuts au n ° 1 du palmarès des albums Billboard 200. Cette année, il est également devenu le seul artiste de l’histoire à organiser deux tournées distinctes de 100 millions de dollars en moins de 12 mois avec son “El Último Tour Del Mundo” et “World’s Hottest Tour”.

L’année dernière, aux Apple Music Awards, Rodrigo a été nommée Artiste révolutionnaire de l’année, son “Sour” a été nommé Meilleur album de l’année et son “permis de conduire” a été Chanson de l’année. HER a été auteur-compositeur de l’année et The Weeknd a été nommé artiste mondial de l’année.

—Mark Kennedy, Associated Press

Musique pop