La star japonaise Takumi Minamino achève le transfert de Monaco à Liverpool

Liverpool a dit au revoir à l’international japonais Takumi Minamino aujourd’hui alors que l’ailier de 27 ans est en route pour l’équipe de Lique 1 de l’AS Monaco.

L’initié du transfert Fabrizio Romano a confirmé l’accord entre les deux clubs plus tôt dans la soirée, et l’accord verra Liverpool recevoir des frais initiaux d’environ 13 millions de livres sterling et un autre potentiel d’environ 2,5 millions de livres sterling en modules complémentaires pour l’ancien diplômé de l’académie Cerezo Osaka.

Officiel et confirmé. L’AS Monaco a signé Takumi Minamino pour un contrat permanent avec Liverpool, contrat désormais approuvé et signé. 🚨🇯🇵 #transferts Liverpool reçoit 15 millions d’euros de frais garantis plus 3 millions d’euros supplémentaires. #LFC pic.twitter.com/ViiOSa1oLT — Fabrice Romano (@FabrizioRomano) 28 juin 2022

Le patron de Monaco, Philippe Clément, a précédemment confirmé un accord entre l’équipe monégasque et le joueur il y a deux jours, avec un accord désormais pleinement convenu qui verra Minamino quitter le club avec deux ans de contrat.

Minamino n’avait passé que deux ans et demi à Anfield après être arrivé des géants autrichiens RB Salzburg dans la fenêtre de janvier au cours de la saison 2019-2020, mais n’a vraiment pas réussi à faire compter son temps à Liverpool sous Jürten Klopp.

Bien qu’il ait marqué 16 buts en seulement 35 apparitions pour le Japon, Minamino n’a pas réussi à démarrer après quatre ans et demi de succès avec Die Roten Bullen qui l’a vu frapper une contribution combinée de 107 buts en 198 apparitions dans toutes les compétitions.

Avec des accords récents pour Darwin Núñez, Luis Díaz et l’achat prochain de Fabio Carvalho à confirmer lors de l’ouverture officielle de la fenêtre de transfert d’été le 1er juillet en collaboration avec Harvey Elliot sur la bonne voie pour reprendre ses fonctions en équipe première en 2022-23, minutes étaient sûrs d’être rares pour Minamino la saison prochaine.

Il sera intéressant de voir où l’ailier japonais s’intégrera également au sein du club de la Principauté la saison prochaine, Monaco comptant pas moins de sept joueurs occupant actuellement des places sur les trois premiers, et Minamino est sûr de maîtriser le aime Sofiane Diop et Gelson Martins pendant des minutes sur le terrain.

