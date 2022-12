La star italienne du rugby Cherif Traoré a reçu une banane comme cadeau du Père Noël secret

Commentez cette histoire Commentaire

La star italienne du rugby Cherif Traoré a reçu une banane pourrie de l’un de ses coéquipiers de Benetton comme soi-disant cadeau de Noël, lors du dernier incident raciste qui a secoué le monde du sport. S’adressant à Instagram mercredi, le joueur de 28 ans a déclaré qu’il avait reçu le fruit moisi lors du traditionnel “Secret Santa” de l’équipe Benetton, un échange de cadeaux anonyme qui a eu lieu cette semaine à l’approche de Noël.

“Noël approche et c’est l’heure du Père Noël secret”, a écrit Traoré, qui est né en Guinée et a déménagé en Italie à l’âge de sept ans. « Un moment convivial et ludique. Un moment où l’on peut se permettre d’offrir des cadeaux anonymes à ses potes, même avares et ironiques. Hier, quand c’était mon tour, j’ai trouvé une banane dans mon cadeau.

Le joueur a déclaré que le fruit moisi avait été placé dans un sac humide et que ce qui lui faisait le plus mal était de « voir la plupart de mes amis présents rire. Comme si tout était normal.”

Traoré a déclaré que bien qu’il ait été contraint de s’adapter silencieusement au racisme tout au long de sa vie, il s’est senti obligé de partager son expérience à cette occasion – dans l’espoir que l’expéditeur, qui n’a pas été identifié publiquement, en tirerait une leçon.

“Les bananes ont un long lien historique en tant que déclencheur raciste qui relie les groupes ethniques, en particulier ceux racialisés comme noirs, avec les singes, les gorilles, la jungle”, a déclaré le professeur Kevin Hylton, Professeur émérite d’égalité et de diversité dans le sport, les loisirs et l’éducation à l’Université de Leeds Beckett, a déclaré au Washington Post par e-mail jeudi. “L’utilisation de ces images pour incarner Traoré le situe honteusement comme un être physique animal plutôt qu’intellectuel.”

Dans un communiqué partagé mercredi, l’association Benetton Rugby a déclaré que l’incident, qui a suscité une condamnation féroce sur les réseaux sociaux, ne “représentait pas notre identité et nos valeurs” et qu’elle aimerait “très bien réitérer qu’elle a toujours condamné avec la plus grande fermeté tout expression de racisme ou de discrimination ».

Le club de rugby plus tard a publié une vidéo de Traoré disant que l’incident était “une farce” et qu’il avait rencontré l’entreprise pour clarifier ce qui s’était passé.

“Mon compagnon [team player], celui qui a fait cette farce, ne l’avait pas fait par mauvaise volonté. Il s’était rendu compte que c’était mal. Avec mon autre camarade [team players] il s’est excusé et j’ai accepté les excuses », a déclaré Traoré.

Les sportifs et les fans se sont depuis longtemps “tournés vers des notions de plaisanterie pour atténuer les comportements très problématiques, dans le but de banaliser les accusations de racisme et de sectarisme”, a déclaré Hylton.

La vidéo publiée par Benetton a été condamnée par de nombreux internautes qui ont affirmé que l’équipe tentait de rejeter l’incident le plus rapidement possible au lieu d’assumer l’entière responsabilité. « La Fédération italienne de rugby et World Rugby devraient agir. Ils doivent envoyer un message clair au monde du rugby », a lu l’un des de nombreux tweets.

La star professionnelle anglaise Ellis Genge s’est jointe à ceux qui ont appelé l’équipe italienne à prendre de nouvelles mesures contre les personnes impliquées.

“S’il n’y a pas d’autre action à ce sujet de la part de Benetton, alors tout ce que nous avons fait pour” le rugby contre le racisme “a été une case à cocher pour la plupart”, a déclaré Genge. tweeté Jeudi.

L’incident est le dernier exemple de joueurs sportifs du monde entier faisant l’objet d’abus racistes – beaucoup affirmant que certaines institutions sportives n’ont pas reconnu le racisme dans le sport comme un problème grave.

“Dans chaque sport, il y a des problèmes et des controverses généraux et spécifiques auxquels ils doivent s’attaquer qui couvrent des problèmes croisés, entre autres de race, de classe, de sexe et de nation”, a déclaré Hylton, ajoutant que le “cadeau” de banane adressé à Traoré “était humiliant. et débilitante à plusieurs niveaux », et que « le déni du racisme » ne conduit qu’à « de nouvelles micro-agressions continues en ligne et hors ligne ».

L’incident de rugby survient quelques jours seulement après qu’au moins trois joueurs de football français ont reçu une série d’abus racistes en ligne après leur défaite contre l’Argentine lors de la finale dramatique de la Coupe du monde de dimanche.

Les joueurs Kingsley Coman et Aurélien Tchouaméni, qui ont raté des coups de pied décisifs lors de la défaite 3-3 qui s’est soldée par une séance de tirs au but 4-2, faisaient partie des personnes visées par les emoji singe et banane en ligne.

L’année dernière, la police britannique a arrêté 11 personnes après les abus racistes des joueurs noirs anglais au milieu du tournoi Euro 2020, qui comprenait des centaines de commentaires – dont beaucoup comportaient l’emoji singe. Plus d’un million de personnes ont signé une pétition pour interdire à vie les racistes des matchs de football.

Boris Johnson et le prince William condamnent les abus racistes des joueurs noirs anglais