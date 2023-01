La star indienne du squash Anahat Singh décroche la couronne U-15 du British Junior Open Girls

L’Indienne Anahat Singh a débuté l’année 2023 sur une superbe note en remportant dimanche le titre de squash féminin des moins de 15 ans lors du British Junior Open, l’un des tournois les plus prestigieux de la saison à Birmingham, au Royaume-Uni.

La fille de Delhi, Anahat Singh, a battu l’Égyptienne Sohaila Hazem, 3-1 en finale. Le British Junior Open se tient chaque année en janvier au Royaume-Uni, où tous les meilleurs joueurs du monde entier s’affrontent pour remporter le titre convoité. Anahat a battu Sohaila Hazem 3-1 (11-8, 8-11, 11-7, 11-5).

A LIRE AUSSI| Adelaide International: Novak Djokovic remporte la couronne alors qu’il sauve une balle de match pour battre Sebastian Korda

Cette victoire fait d’Anahat le joueur indien le plus titré du British Junior Open.

Il s’agissait de sa troisième finale au tournoi de squash le plus prestigieux au monde. Anahat, qui a représenté l’Inde aux Jeux du Commonwealth au même endroit en août 2022, a atteint la finale lors de ses trois apparitions au British Junior Open.

Anahat a remporté le titre féminin des moins de 11 ans en 2019, a terminé deuxième en 2020 dans la catégorie filles des moins de 13 ans et a remporté dimanche son British Junior Open, titre féminin des moins de 15 ans. Cela en fait deux médailles d’or et une d’argent dans ses trois apparitions, ce qui est le plus grand total de médailles de tous les Indiens au British Junior Open dans toutes les catégories.

Cette année, le British Open Junior a eu lieu après une interruption de deux ans suite à la pandémie de Covid-19, qui s’est tenue du 4 au 8 janvier 2023.

En demi-finale, la tête de série Anahat a assuré sa place en finale avec confiance contre la tête de série 3/4 Malak Samir d’Égypte, gagnant 3-0 (11-5, 11-4, 11-2). En quart de finale, Anahat a battu Harleen Tan de Malaisie 3-0.

Il s’agit de son premier titre de 2023, et elle va maintenant se préparer pour les championnats asiatiques juniors par équipe qui se tiendront à Chennai en février 2023. Elle a également remporté l’Open junior écossais qui s’est tenu à Édimbourg, en Écosse, du 28 au 30 décembre 2022. dans les catégories Filles moins de 17 ans.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué)