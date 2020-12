L’année 2020 a été une année de nombreuses tendances sur les réseaux sociaux, des vidéos de danse TikTok aux mèmes sur coronavirusCependant, à l’approche de la fin de l’année, nous avons un monolithe métallique itinérant qui a intrigué les internautes.

Maintenant, le monolithe a été repéré à Budapest. Plusieurs publications sur les réseaux sociaux ont mentionné l’arrivée de la dernière obsession des réseaux sociaux. Cependant, c’était un double festival de mèmes lorsque l’ingénieur électricien à la retraite András Arató, qui est devenu viral sur Internet pour son ‘Hide the Pain Harold’, a cliqué sur une photo avec Monolith.

le Message de Reddit a reçu plus de 1,7k votes positifs alors qu’un utilisateur a commenté: «Putain de merde, comment allez-vous ne pas voir ça. HAROLD est celui qui place ces monolithes partout! Qui d’autre a des liens à la fois avec l’Europe de l’Est et les États-Unis, avec une influence aussi incroyable sur Internet? Je suppose qu’il a les coordonnées du monolithe suivant griffonnées sur son dos, à peine perceptibles dans le reflet du monolithe!

L’un des tweets mentionnait: «Ce mystérieux monolithe est apparu dans mon quartier de Budapest, en Hongrie. Selon le panneau, il a été donné par la Fédération intergalactique.

– Légèrement intéressant (@interestmild) 14 décembre 2020

Quand il a été repéré pour la première fois dans une région reculée de l’Utah aux États-Unis, beaucoup ont estimé que le monolithe était un signe inquiétant d’un contact avec des extraterrestres. Comme on le voit dans de nombreuses références à la culture pop, le monolithe a également rappelé à beaucoup le film de 1968 « 2001: A Space Odyssey » qui présente une scène où un monolithe noir apparaît.

Par conséquent, la mention d’une fédération intergalactique est une autre référence de la culture pop dont le concept est utilisé dans des films de super-héros comme Avengers ou des séries animées comiques pour adultes Rick et Morty.

Ainsi, les internautes ont fréquemment utilisé l’invasion extraterrestre ou de telles références lorsqu’ils mentionnent le monolithe.

Comme un autre utilisateur a tweeté: «Félicitations, citoyens de la Terre! Ces «monolithes», comme vous les appelez, sont des marqueurs indiquant l’emplacement futur d’une garnison militaire intergalactique. Veuillez lire et obéir à vos nouvelles lois. «Un autre monolithe mystérieux est apparu en Hongrie.»

– Bathoryduck (@bathoryduck) 13 décembre 2020

Les structures ont suscité de nombreuses spéculations et il n’a pas encore été correctement établi qui est responsable du placement des structures métalliques étranges dans différentes parties du monde. L’hypothèse la plus probable jusqu’à présent concerne un groupe d’artistes néo-mexicains, mais jusqu’à présent, les gens recherchent plus de preuves.