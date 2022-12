La star hollywoodienne viendra à Penticton pour le festival Elvis sur le thème hawaïen en 2023

Le plus jeune artiste du festival rejoint par un fanatique d’Elvis Presley au parc du lac Okanagan à Penticton en juin 2022. (Logan Lockhart- Western News) Elvis Tribute Festival de Penticton au parc du lac Okanagan en 2022. (Logan Lockhart – Western News) Linda Thompson vient à Penticton en 2023. (Photo – Avec l’aimable autorisation du Penticton Elvis Festival/Facebook) Sam Thompson assis derrière Elvis Presley. Thompson a d’abord servi comme garde du corps de Presley en 1976. (Photo – Avec l’aimable autorisation du Penticton Elvis Festival/Facebook)

Les stars seront de sortie sur Lakeshore Drive l’été prochain lorsque des milliers de personnes à travers le monde rendront hommage au roi du rock ‘n’ roll au Penticton Elvis Festival.

Cela inclut l’ancienne Miss USA Tennessee Linda Thompson, auteur-compositeur de renommée internationale, actrice et petite amie de longue date d’Elvis Presley.

Elle sera rejointe à Penticton par son frère, Sam Thompson, qui est devenu le garde du corps de Presley en 1976. Les frères et sœurs ont été annoncés plus tôt cette semaine comme parmi ceux qui apparaîtront en tant qu’invités spéciaux au plus grand et le plus long événement Elvis au Canada en juin prochain.

Linda Thompson a écrit des chansons pour Céline Dion, Whitney Houston et les Backstreet Boys. Elle a également été nominée pour un Grammy Award et a joué dans l’émission de télé-réalité à succès “La princesse de Malibu” en 2005 avec ses deux fils, Brandon et Brody Jenner.

Après avoir fréquenté Presley pendant plus d’une demi-décennie, elle se maria deux fois – d’abord avec Caitlyn Jenner en 1981, puis avec le musicien né à Victoria David Foster en 1991.

Un certain nombre de chansons de Thompson ont été présentées lors d’événements internationaux, en particulier «Power of a Dream», interprété par Dion, qui a servi de chanson thème officielle des Jeux olympiques de 1996 et 2002.

Le Penticton Elvis Festival 2023 se déroule du 22 au 25 juin avec une touche hawaïenne.

“Aloha d’Hawaï”, comme on l’appelle officiellement, célébrera l’anniversaire de la dernière représentation publique de Presley. Le roi du rock ‘n’ roll est apparu une dernière fois sur scène à la Market Square Arena d’Indianapolis, dans l’Indiana, le 26 juin 1977, avant sa mort deux mois plus tard.

Bien que les détails sur la touche hawaïenne n’aient pas encore été révélés, les têtes d’affiche du festival sont confirmées comme étant les artistes hommage primés Jay Dupuis, Sylvain Leduc et Corny Rempel. Tous les trois apparaîtront au Penticton Trade and Convention au cours de la fin de semaine du début de l’été.

Les billets pour le Festival Elvis 2023 à Penticton sont maintenant disponibles à la billetterie du South Okanagan Events Centre ou sur valleyfirstix.com.

