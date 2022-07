La star hollywoodienne Pratt impliquée dans une dispute improbable avec le champion de l’UFC

Le roi des poids moyens de l’UFC, Israel Adesanya, n’a pas apprécié les remarques de Chris Pratt

Israel Adesanya a répondu aux critiques que lui a adressées l’acteur Chris Pratt pour ce que la star hollywoodienne a trouvé être une défense ennuyeuse du titre des poids moyens par le combattant à l’UFC 276.

Le Néo-Zélandais a conservé sa sangle de 185 livres pour la cinquième fois dans le combat principal à Las Vegas en voyant confortablement Jared Cannonier par décision unanime le week-end dernier.

Alors que certains pensaient que l’affichage était une masterclass défensive, d’autres ont trouvé le concours une fête de la sieste.

Le leader de Jurassic World et Marvel, Pratt, faisait partie des critiques, et il y a eu des rapports de personnes quittant la T-Mobile Arena au troisième tour, car des huées pouvaient également être entendues pendant la diffusion.

Répondant aux critiques de Pratt, Adesanya s’est rendu sur Twitter pour télécharger un clip de la star frappée à la bouche avec un clavier dans le hit au box-office de 2008 “Wanted”, qui met en vedette James McAvoy et Angelina Jolie, et a été réalisé par le Russe-Kazakh Timur Bekmambetov.

“Bonjour,” il l’a légendé. “Je suis l’homme. Tu es juste un fan.”

Bonjour. 😊

Je suis l’homme. Vous n’êtes qu’un fan. pic.twitter.com/FNQx9tQHvY – Israël Adesanya (@stylebender) 6 juillet 2022

Adesanya répondait aux commentaires que Pratt avait faits lors d’une émission d’après-combat où il exprimait sa désapprobation avec Adesanya qui parlait de déchets dans la préparation du combat, mais ne parvenait pas à allumer la chaleur dans une affaire tiède qui le voyait principalement utiliser son jab pour garder KO le roi Cannonier à distance.

“Je ne connais pas ce jeu – je ne suis qu’un acteur, mais je ne suis pas un fan, mec”, dit Prat.

“Je ne suis pas fan de sortir comme tout ce discours, puis de faire un peu de pitter-patter. Je me dis, ‘Allez, mec. Tu dois encaisser cette promesse d’être si dur à cuire.'”

Adesanya s’est également adressé aux fans qui l’ont hué en disant : “Va te faire foutre”.

“Ils sont tous là depuis 15 heures, ils sont tous ivres. Ils ne savent pas ce qu’est le vrai combat ou la vraie finesse”, a-t-il ajouté. il prétendait.

“Écoutez, j’ai dit ceci : les grands, ils arrivent tous à ce point. Je l’ai vu quand j’étais juste un fan. Toujours un fan. Anderson Silva. GSP [Georges St-Pierre] . Je me souviens de combats où je me disais ‘C’était un combat fantastique’ et les gens les huaient. SGP. L’un des chèvres. Et les gens les huaient, “ Adesanya a rappelé.

“Et je me dis qu’est-ce que vous regardez, putain ? Espèces d’imbéciles. [Muhammad] Ali, [Floyd] Mayweather… la même chose.

“Vous arrivez à ce point où vous êtes si génial, les gens veulent juste vous voir tomber quoi qu’il arrive. Et si ce n’est pas une performance spectaculaire, c’est comme” Aaaaargh, il n’est même pas si bon.

“Je ne vais pas risquer ma santé, risquer mon cerveau. Je le fais, mais je ne vais pas le faire bêtement juste pour le divertissement de quelques grongos, des gens ivres,” Adesanya a également insisté.

Appelant le Brésilien après sa victoire, Adesanya pourrait affronter le concurrent montant Alex Pereira lors de sa prochaine sortie et chercher à lui venger deux défaites lors de ses jours de kickboxing.

