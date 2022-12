La star hollywoodienne Michael B. Jordan devient copropriétaire de Bournemouth alors que l’homme d’affaires américain prend le relais

Michael B. Jordan fait partie du groupe de propriété qui a réalisé une prise de contrôle de Bournemouth. Matt Winkelmeyer/Getty Images pour la Critics Choice Association

Bournemouth a été repris par le Black Knight Football Club dirigé par l’homme d’affaires américain Bill Foley, avec le groupe de propriété minoritaire dirigé par l’acteur hollywoodien Michael B. Jordan, a annoncé mardi la Premier League.

Foley, président de Fidelity National Financial et propriétaire de l’équipe de la Ligue nationale de hockey Vegas Golden Knights, est rejoint par un certain nombre de partenaires, dont une participation de 50,1% pour Cannae Holdings Inc. et d’autres investisseurs, a déclaré Bournemouth.

“Bill s’est engagé à investir davantage dans la première équipe de Bournemouth ainsi que dans l’académie et l’expérience des fans au Vitality Stadium”, a déclaré le club dans un communiqué.

Ils ont ajouté qu’il était prévu de commencer la construction d’un centre d’entraînement ultramoderne et d’augmenter l’engagement financier envers l’équipe féminine et les équipes féminines.

L’ancien propriétaire Maxim Demin avait pris la pleine propriété du club en 2019 après avoir acquis une participation initiale.

Le club, qui est 14e de la Premier League avec 16 points en 15 matchs, a limogé Scott Parker en tant que manager en août avant de nommer le patron par intérim Gary O’Neil comme son remplaçant le mois dernier.