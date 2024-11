La star hollywoodienne emblématique des années 1980 est méconnaissable dans les clichés du film d’horreur BTS pour Halloween. Qui est-elle ?

Une icône hollywoodienne des années 1980 et 1990 était totalement méconnaissable dans un album Instagram qu’elle a posté pour Halloween.

Au sommet de sa renommée, elle était largement reconnue pour ses performances émouvantes et son attitude intrépide face au fait d’être nue à l’écran.

Cette année, elle a encore brisé les limites en apparaissant dans une scène de nu intégral à 61 ans dans un film d’horreur qui a fait sensation au Festival de Cannes.

En l’honneur de la saison effrayante, elle a ouvert sa page Instagram ce jeudi pour poser une série de clichés des coulisses de ce projet.

Ses traits caractéristiques et sa silhouette encore jeune étaient totalement masqués par une prothèse ancienne et parfois par du faux sang.

Demi Moore a posté les photos, qui ont été prises sur le tournage de son nouveau film d’horreur The Substance, avec elle et Margaret Qualley.

«Je conserve ces joyaux de @trythesubstance et aujourd’hui me semble être le jour approprié pour les partager. Joyeux Halloween de la part d’Elisabeth Sparkle », a écrit Demi dans la légende, vérifiant le nom de son personnage dans le film.

L’ex-femme de Bruce Willis a également souligné que The Substance venait d’être disponible ce jour-là sur la plateforme de streaming MUBI.

Demi dirige le casting de The Substance dans le rôle d’Elizabeth Sparkle, une star de cinéma dont la carrière est en déclin en raison de son âge avancé.

Elizabeth découvre un fluide appelé The Substance, qu’elle peut injecter pour créer une version plus jeune d’elle-même qui peut agir à sa place.

Sue, jouée par Margaret, apparaît comme la nouvelle version jeune d’Elizabeth, qui doit bouger son esprit entre les corps jeunes et vieux chaque semaine.

Cependant, le processus de maintien du corps de Sue en fonctionnement fait vieillir considérablement le corps d’origine d’Elizabeth, extrêmement rapidement.

Depuis sa sortie en salles le mois dernier, The Substance a rapporté plus de 41 millions de dollars au box-office mondial, soit plus du double de son budget de 17,5 millions de dollars.

Demi Moore a posté les photos, qui ont été prises sur le tournage de son nouveau film d’horreur The Substance ; elle est photographiée la semaine dernière au SCAD Savannah Film Festival

Il a été accueilli par une réponse tout aussi élogieuse de la part des critiques, au point qu’il bénéficie désormais d’une note exceptionnelle de 91 % sur Tomates pourries.

Demi est connue pour montrer sa chair depuis l’époque de « Brat Pack », lorsque ses scènes de sexe avec Rob Lowe dans le film About Last Night de 1986… ont rendu le public fou.

Elle s’est déshabillée dans des films allant du drame érotique de 1993, Proposition indécente, à la romance historique de 1995, The Scarlet Letter, en passant par la comédie Striptease de 1996.

En 1991, elle a innové et déclenché une controverse en posant nue sur la couverture de Vanity Fair alors qu’elle était enceinte de sept mois de son mari d’alors, Bruce Willis.