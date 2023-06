La star hollywoodienne des années 80 a l’air INREDIBLE des décennies après Karaté Kid et Retour vers le futur

UNE actrice hollywoodienne des années 80 a l’air fantastique bien des années après Karaté Kid et Retour vers le futur.

L’homme de 59 ans ne semble pas avoir vieilli des décennies après la sortie des films à succès emblématiques.

Erik Pendzich/Shutterstock

Elisabeth, maintenant âgée de 59 ans, était magnifique alors qu’elle assistait au Tribeca Film Festival à New York[/caption]

Elisabeth Shue est récemment apparue à la première mondiale de The Good Half au Tribeca Festival, New York – et elle avait l’air incroyable.

Vêtue d’un chemisier de couleur blanc cassé avec un blazer en cuir tanné, l’actrice était magnifique et radieuse comme jamais alors qu’elle rayonnait devant la caméra.

Elle arborait un look glamour complet, avec du mascara noir, du fard à joues et une lèvre brillante.

Elisabeth a eu sa grande chance en 1984 lorsqu’elle a décroché le rôle d’Ali Mills dans le film pour adolescents The Karate Kid, aux côtés de Ralph Macchio et William Zabka.

Ce rôle révolutionnaire l’a vue passer d’actrice inconnue à actrice principale.

Cela a ouvert la voie à des rôles dans Adventures In Babysitting (1987), Cocktail (1988) et Back To The Future Part II (1989) et Part III (1990).

L’actrice joue dans Cobra Kai et reprend son rôle d’Ali Mills.

L’émission Netflix est un spin-off de Karaté Kid et se déroule 30 ans après les événements du tournoi de karaté All Valley de 1984.

Bien qu’elle soit connue pour ses films des années 80, Elisabeth a continué à travailler constamment depuis lors.

Ses autres grands films incluent Soapdish (1991), The Saint (1997), Hollow Man (2000), Piranha 3D (2010), Battle of the Sexes (2017) et Death Wish (2018).

Pour sa performance dans Leaving Las Vegas (1995), elle a été nominée pour l’Oscar de la meilleure actrice.

Elisabeth a également joué dans Greyhound face à Tom Hanks, sorti en 2020.

À la télévision, Elisabeth a joué Julie Finlay dans CSI : Crime Scene Investigation de 2012 à 2015, et Madelyn Stillwell dans la série Amazon The Boys.

Colombie/Kobal/Shutterstock