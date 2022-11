La star hollywoodienne Brian Cox et l’homonyme du boffin de la télévision ont tenté de s’enregistrer dans le même hôtel – avec des résultats hilarants

L’acteur de SUCCESSION Brian Cox et son homonyme astrophysicien ont tenté de s’enregistrer dans le même hôtel – et ont laissé le personnel complètement confus.

Le couple séjournait jeudi soir avant une apparition sur BBC Breakfast hier matin.

Dans l’émission, le présentateur Charlie Stayt a demandé au couple si le partage d’un nom pouvait prêter à confusion.

L’acteur Brian, 76 ans, lui a raconté comment le professeur Brian avait tenté de s’enregistrer dans un hôtel du Gtr Manchester – mais on lui a dit “nous ne pouvons pas avoir deux Brian Cox”.

L’astrophysicien a déclaré : « Ils ne m’ont pas enregistré.

« J’ai dû changer de nom.

« Ils ne pouvaient pas le faire sur leur système informatique.

“J’ai eu une photo sur mon téléphone et j’ai dit ‘regardez, c’est Brian Cox, il viendra plus tard, et puis celui-ci…’ et il a dit ‘Je ne vous connais ni l’un ni l’autre, je ne regarde pas la télévision’ .”

Plus tôt cette année, l’acteur Brian a déclaré: “Cela m’a ennuyé au début – mais cela a été une si grande leçon – de trouver quelqu’un qui a un succès extraordinaire avec le même nom que moi.

“Ça m’a énervé au début, puis j’ai pensé, ce n’est pas important.”