La star française du basket répond aux critiques après avoir rejoint l’équipe russe

Thomas Heurtel avait un message flétri pour ses détracteurs après avoir rejoint le Zenit Saint-Pétersbourg

Le basketteur français Thomas Heurtel a répondu après avoir reçu des critiques pour avoir rejoint l’équipe russe du Zenit Saint-Pétersbourg, disant aux fans qu’il “ne donne pas af ***” à propos du contrecoup.

Heurtel, 33 ans, a rejoint le Zenit en septembre peu après avoir aidé la France à la médaille d’argent au championnat d’Europe.

Le meneur a déménagé en Russie malgré la déclaration de la Fédération française de basket-ball (FFBB) en août que tout joueur qui choisirait de rejoindre les équipes russes ne serait plus pris en compte pour la sélection de l’équipe nationale.

Après avoir publié une photo de lui sur les réseaux sociaux dans le kit d’entraînement du Zenit ce week-end, Heurtel a été critiqué dans la section des commentaires.

Heurtel a été attaqué par certains utilisateurs de médias sociaux pour sa décision.

Mais la star – qui a également aidé la France à remporter l’argent aux Jeux olympiques de Tokyo 2020 – a exprimé haut et fort ses sentiments.

“Juste pour votre information à toutes les personnes qui m’envoient des messages ou écrivent des commentaires me critiquant sur ma décision de venir en Russie ou ma décision en général, sachez que je m’en fous complètement alors ne soyez pas désolé et arrêtez de perdre votre temps. Et s’il te plaît, fais-toi une vie ! Merci d’avance,” Heurtel a écrit sur Instagram Stories.

Heurtel a passé sa carrière dans des équipes en France, en Espagne et en Turquie, et a quitté le Real Madrid en juin, apparemment après un conflit concernant des questions disciplinaires.

Il a rejoint Zenit pour un contrat d’un an avec l’option d’une prolongation d’un an.

Le garde de 6 pieds 2 pouces a joué deux matchs pour le Zenit jusqu’à présent dans la VTB United League basée en Russie.