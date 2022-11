La star française du basket bannie après avoir rejoint l’équipe de Russie

Thomas Heurtel ne sera plus autorisé à jouer pour son pays

La carrière du basketteur Thomas Heurtel avec l’équipe de France est “plus de” après avoir choisi de rejoindre le Zenit Saint-Pétersbourg en Russie, ont déclaré des responsables.

Heurtel, 33 ans, a rejoint le Zenit en septembre peu après avoir aidé la France à remporter l’argent aux championnats d’Europe.

Le meneur vedette a pris la décision malgré les patrons du basket français avertissant que tous les joueurs qui apparaissent en Russie ne seront plus pris en compte pour la sélection de l’équipe nationale.

Heurtel aurait signé une déclaration écrite pour confirmer sa conformité, seulement pour exaspérer les responsables français en se déplaçant en Russie après le tournoi EuroBasket 2022.

Dans une déclaration à L’Equipe mardi, le président de la Fédération française de basket (FFBB), Jean-Pierre Siutat, a déclaré que le temps d’Heurtel sous les couleurs nationales était terminé.

“Concernant Thomas, à qui nous avions clairement expliqué le fonctionnement des choses, il n’a pas honoré son engagement. Pour moi, à partir d’aujourd’hui, je considère qu’il ne sera plus là (avec l’équipe de France). C’est fini,” dit Siutat.

Lire la suite La star française du basket répond aux critiques après avoir rejoint l’équipe russe

La FFBB a averti début août que les joueurs qui apparaissent pour les équipes russes ou biélorusses ne seraient pas éligibles à la sélection tant que le conflit en Ukraine se poursuivrait.

Les joueurs et les officiels ont été invités à signer une “certificat sur l’honneur” pour confirmer leur accord, et toute violation signifiait qu’ils pouvaient perdre le droit de participer à des compétitions, y compris les Jeux olympiques de Paris 2024.

Les joueurs français Livio Jean-Charles et Louis Labeyrie – qui jouent respectivement au CSKA Moscou et à l’UNICS Kazan – n’auraient pas signé le document et auraient été retirés de la liste FFBB.

Heurtel, cependant, est apparu au tournoi EuroBasket 2022 en septembre, où il a aidé la France à la finale, perdant finalement face à l’Espagne.

Quelques jours plus tard, il a été annoncé que la star de 6 pieds 2 pouces avait rejoint Zenit pour un contrat d’un an avec l’option d’une prolongation d’un an.

Voir ce post sur Instagram Une publication partagée par Thomas Heurtel (@thomas_heurtel)

Les responsables du basket avaient suggéré de manière quelque peu ambiguë en septembre que Heurtel pourrait toujours faire partie de l’équipe de France pour la Coupe du monde 2023 et les Jeux olympiques de 2024, tant qu’il choisirait de ne pas prolonger son séjour en Russie l’année prochaine.

Cependant, les derniers commentaires de Siutat semblent avoir complètement fermé cette possibilité.

Heurtel lui-même a répondu au scandale dans un article sur les réseaux sociaux plus tôt en octobre, dans lequel il a déclaré qu’il “ne donne pas af ***” à propos de la critique.

LIRE LA SUITE: L’entraîneur français de biathlon fait face à la “haine” après avoir soutenu les athlètes russes

La star a remporté 99 sélections pour la France et faisait partie de l’équipe qui a remporté l’argent olympique aux Jeux de Tokyo 2020.

Avant de rejoindre la Russie, Heurtel a joué au Real Madrid en Espagne et a joué dans des équipes en France et en Turquie.