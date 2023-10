La star extrêmement influente de Liverpool prête à partir pour Barcelone l’été prochain: rapport

Liverpool pourrait perdre une autre grande star au profit de son rival européen Barcelone, alors que Jurgen Klopp poursuit son ambitieuse restructuration à Anfield.

Les Reds ont connu un été chargé au cours duquel ils ont recruté quatre nouveaux milieux de terrain et vendu des membres clés de leur équipe. Roberto Firmino, Jordan Henderson et Fabinho sont tous deux partis pour l’Arabie Saoudite, Naby Keita est retourné en Bundesliga, tandis que James Milner est parti pour Brighton et Alex Oxlade-Chamberlain a déménagé en Turquie.

Malgré la signature d’Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai, Wataru Endo et Ryan Gravenberch, une autre personnalité influente pourrait toutefois partir.

Ryan Gravenberch était l’une des nombreuses stars à rejoindre cet été (Crédit image : Getty Images)

Selon ESPNThiago Alcantara prépare un retour en Catalogne pour l’été prochain, quelque 11 ans après avoir quitté Barcelone pour la première fois.

L’international espagnol d’origine italienne a été le premier joueur à jouer pour Pep Guardiola dans deux clubs distincts lorsqu’il a suivi son mentor du Camp Nou au Bayern Munich en 2013. Il a quitté la Bavière pour le Merseyside en 2020, après avoir remporté un match historique. Aigus sous Hansi Flick.

Thiago a fait partie intégrante du changement de style de Liverpool sous Klopp. Le métronome du milieu de terrain a contribué à introduire une philosophie basée sur la possession à Anfield, les Reds s’éloignant du gegenpress « heavy metal » avec lequel l’Allemand s’est fait un nom dans ses premières années.

Après avoir à peine joué ces derniers mois, alors qu’il se bat contre une blessure, Thiago deviendra agent libre l’été prochain. Il est libre de signer des pré-accords avec les parties européennes à partir de janvier.

Thiago Alcantara pourrait bientôt quitter Liverpool (Crédit image : Julian Finney/Getty Images)

Aujourd’hui âgé de 32 ans, Thiago n’a joué que 18 fois en Premier League la saison dernière pour Liverpool et ne l’a pas encore fait cette fois-ci.

Marché de transfert valorise Thiago à 12 M€.

