La star STRICTEMENT Adam Thomas, absente de It Takes Two, tombe malade.

Adam a été contraint de se retirer d’une apparition prévue dans l’émission dérivée, laissant sa partenaire Luba Mushtuk faire seule l’interview.

Adam Thomas a eu des problèmes de santé ces dernières semaines[/caption]

Son partenaire de danse Luba est apparu seul dans It Takes Two[/caption]

Cela a suscité des craintes quant à son avenir dans la série avant la semaine d’Halloween.

“Il se repose maintenant”, a déclaré Luba.

“Il ne se sentait pas très bien.”

Elle a insisté : « Il se prépare pour demain soir et tout ira bien. »

Le duo devrait interpréter un Foxtrot américain lors de l’émission de samedi soir.

Adam est tombé malade pour la première fois la semaine dernière et s’est vu interdire de répéter, alors que les patrons se précipitaient pour empêcher la grippe hivernale d’anéantir leurs plâtres.

Les célébrités et leurs partenaires professionnels ont été avertis de prendre toutes les précautions pour rester en bonne santé – même si cela signifie manquer un temps précieux de répétition.

Adam, 35 ans, avait été contraint de ne pas s’entraîner avec Luba après avoir lutté contre une maladie, mais s’est rétabli à temps pour le spectacle de samedi soir.

Il a maintenant une autre crise de maladie, ce qui signifie qu’il a annulé It Takes Two to repos.

Ces dernières semaines ont été difficiles pour l’ancienne star du feuilleton, à qui il manque Caroline, sa femme depuis six ans, alors qu’il jongle strictement avec le tournage de Waterloo.

S’adressant au Sun, Adam a déclaré : « L’absence rend définitivement le cœur plus affectueux parce que je l’appelle constamment pour lui dire : ‘Mon Dieu, je t’aime tellement’.

« Elle vient de m’appeler en pleurant et en me disant : ‘Tu ne sais pas à quel point ça compte’.

Adam lutte contre la maladie[/caption]