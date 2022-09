Le cavalier équestre indien Fouaad Mirza est prêt à participer au Championnat du monde FEI de concours complet 2022, qui doit débuter jeudi à Pratoni del Vivaro, en Italie.

Double médaillé d’argent aux Jeux asiatiques, Mirza est le seul Indien à s’être qualifié pour la 15e édition du Championnat du monde de concours complet, qui se déroulera sur le site équestre historique de Pratoni del Vivaro.

Le site avait accueilli la discipline du concours complet des Jeux olympiques de Rome de 1960.

“Je suis très excité de participer au Championnat du Monde sur le site historique où les meilleurs pilotes du monde entier s’affronteront. Je me suis entraîné dur en Allemagne tout en me préparant pour l’événement et j’ai hâte de donner le meilleur de moi-même et d’apporter la gloire au pays. Je tiens également à remercier le ministère des Sports et la Fédération équestre de l’Inde pour leur soutien et leurs encouragements », a déclaré le cavalier indien de 30 ans.

Mirza, né à Bengaluru, participera à la compétition avec ses chevaux, Seigneur Medicott et Dajara 4. Seigneur Medicott faisait partie de la campagne historique de Mirza pour les Jeux olympiques de Tokyo l’année dernière, où il est devenu le premier Indien à atteindre la finale olympique.

C’est également le même cheval qui a aidé Mirza à remporter deux médailles d’argent aux Jeux asiatiques de Jakarta en 2018.

Mirza sera assistée par une équipe de six membres du personnel de soutien lors du championnat, qui se poursuivra jusqu’au 25 septembre.

Le prestigieux championnat du monde de concours complet verra la participation des 90 meilleurs couples chevaux-athlètes du monde provenant de 27 pays, dont l’Australie, les États-Unis, la Nouvelle-Zélande, la France et la Grande-Bretagne.

