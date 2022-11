La star enfant Penny Branning d’EastEnders est méconnaissable alors qu’elle décroche le rôle de Netflix 14 ans après la sortie du savon

PENNY Branning a grandi alors que l’actrice Mia McKenna-Bruce regarde des mondes loin de son temps sur le feuilleton.

L’actrice de 25 ans n’a cependant pas ralenti depuis le feuilleton de la BBC et s’est lancée dans une multitude de rôles différents, dont son tout nouveau rôle dans Peacock’s Vampire Academy où elle s’est décrochée du rôle principal de Mia Karp.

Getty

Mia regarde des mondes loin de ses jours EastEnders[/caption] Bbc

Elle est apparue comme Penny Branning dans l’émission[/caption]

L’émission est basée sur la série de livres à succès du même nom de Michelle Reed.

La série fantastique et le casting de Mia ont été annoncés en août, plus tôt cette année.

Mia a fait ses débuts dans le feuilleton de la BBC à l’âge de 11 ans dans le rôle qui a fait d’elle un nom familier.

Cependant, son rôle de Penny Branning n’était pas son premier aperçu de la célébrité télévisée.

Elle est apparue pour la première fois sur Small Dark Places, suivie d’un rôle dans le drame médical de la BBC Holby City.

Le temps de Mia en tant que Penny a été plutôt de courte durée, mais son passage n’a certainement pas été sans drame.

Au moment où son personnage a été introduit sur la place, Jack était en couple avec Ronnie Mitchell (Samantha Womack).

Lorsqu’elle a rencontré sa fille pour la première fois, elle a été choquée qu’il ne lui ait pas mentionné qu’elle était paralysée de la taille aux pieds à cause de ses agissements douteux dans la police.





Après avoir échoué à avertir un baron, le trafiquant de drogue s’est vengé en blessant ses proches.

Peut-être que le rôle le plus célèbre de Mia était celui de son mandat de longue date dans Tracy Beaker Returns en tant que Tee Taylor pour les trois séries.

Elle a ensuite poursuivi son rôle pour le spin-off The Dumping Ground de 2013 à 2018.

Pendant son passage dans l’émission très appréciée de CBBC, elle est revenue à Holby City en tant que personnage appelé Asia Lucas et a joué le rôle d’une baby-sitter dans Josh de BBC Three.

Elle a également joué dans Get Even de la BBC dans le rôle principal de Bree Deringer, basé sur le roman Don’t Get Mad de Gretchen McNeil.

Plus récemment, dans le but de gagner de l’autre côté de l’étang, elle a joué dans le drame américain Persuasion qui est sorti sur Netflix plus tôt cet été.

Elle a joué aux côtés de poids lourds par intérim, dont Dakota Johnson et Richard E. Grant, dans l’émission.

Elle compte actuellement un nombre impressionnant de 209 000 abonnés sur Instagram et tient régulièrement ses fans au courant de tous les derniers événements de sa vie.

Bbc

Penny était en fauteuil roulant dans l’émission[/caption] Instagram/@mia_mbruce

Mia est depuis apparue dans un certain nombre de succès télévisés[/caption] Instagram/@mia_mbruce

Elle est récemment apparue dans un nouveau film Netflix[/caption]