La star enceinte de Love Island, Shaughna Phillips, révèle sa bosse de bébé – et quand elle doit accoucher

SHAUGHNA Phillips s’est rendue sur Instagram pour exposer sa bosse de bébé en pleine croissance et quand le bébé devrait arriver.

L’ancienne star de Love Island a posé sur ses histoires Instagram pour montrer sa bosse de bébé.

Éclaboussure

Shaughna Phillips a déguisé sa grossesse au NTA avant de s’effondrer[/caption]

Debout dans une chambre et posant pour le selfie miroir, la personnalité de la télévision a affiché sa bosse croissante, soulevant son pyjama à motifs bleus pour exposer son ventre.

L’instructrice de fitness ‘beyouwithshaughna’ et ex-Love Islander nous a même donné un indice sur le temps qu’il lui restait de sa grossesse.

Elle a sous-titré le message “18 semaines aujourd’hui”, ce qui signifie qu’il ne lui reste qu’environ vingt-deux semaines de grossesse.

La star a révélé qu’elle était enceinte cette semaine, publiant sur Instagram une vidéo de son récent scan, documentant les premiers stades de sa grossesse.

En savoir plus sur Shaughna Phillips Jeu de noms Shaughna Phillips de Love Island fait allusion au nom du bébé à naître SOUS ENVELOPPES Des signes secrets que Shaughna Phillips de Love Island était enceinte

La photo numérisée était étiquetée “Shaughna et le bébé de Billy” et elle a sous-titré le message : “Notre plus grand chapitre à ce jour…”,

La nouvelle a vu une tonne de copains célèbres partager leurs félicitations, y compris la star formée de Geordie Shore Vicky Pattinson, qui a commenté: « Omg !!! Félicitations belle fille.

Le meilleur ami de Shaughna et ancien insulaire Demi Jones, a également commenté, jaillissant: «J’ai revu ça comme 50 fois. je t’aime tellement Je suis si heureux et fier de toi !!!”

L’annonce a cependant fait la une des journaux, avec de nombreuses questions posées après que Shaughna a révélé qu’elle attendait avec son petit ami secret Billy, avec qui elle sort depuis avril.

La star a parlé d’être enceinte de quelqu’un désireux de rester à l’abri des regards du public, tout en discutant sur Instagram, elle a déclaré: “Je ne pense vraiment pas que vous compreniez à quel point il a été difficile pour moi de ne pas parler de ce que j’ai s’était passé.

«Je viens d’être MIA. J’ai l’impression que je ne peux pas mentir et je l’ai juste écrit sur mon front, donc j’ai dû littéralement disparaître.





« Mais je suis de retour maintenant et j’ai juste hâte de vous en parler. C’est comme la plus grande chose au monde et je n’ai pas pu tout vous en parler.

« De retour avec un bang – ou un bébé. Je n’ai absolument aucune idée de ce que je fais. Je n’ai absolument aucune idée de ce que je fais maintenant.

La star de télévision de vingt-huit ans a récemment discuté de ses idées de noms de bébé, en parlant à OK! en ligne, elle a déclaré: “J’ai deux noms. Si c’est un garçon, je lui donnerai le nom de son père.

Elle a expliqué: “Je vais aussi lui donner le deuxième prénom de mon père,

“Qui est Edward, mais les gens l’appelaient Eddie.

“Et j’ai mon nom pour une fille – je le garde secret parce que je ne veux pas que quelqu’un le vole!”

L’annonce de sa grossesse intervient après qu’elle se soit évanouie au NTA, bien qu’elle ait auparavant gardé ses nouvelles secrètes.

Éclaboussure

Shaughna a assisté à la soirée Isawitfirst x Love Island au restaurant Rosso à Manchester[/caption]